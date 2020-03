Aus der Traumwelt hinter Gefängnismauern

Potsdam

Er bleibt hinter Gittern: Das Landgericht Potsdam hat sein Urteil über den jungen Potsdamer, gesprochen, der angegeben hatte, einst für Modedesigner Wolfgang Joop und andere „gehobene und prominente Leute“ – auch international – gearbeitet, sich aber durch seine Drogensucht den Traum von der Hautevolee kaputt gemacht zu haben: „Ich habe mir von null auf hundert alles allein aufgebaut und alles verloren.“

Der Angeklagte muss auch Geld an seine Opfer zurückzahlen

Timo M. (24) war wegen diverser Vorwürfe angeklagt: Das Gericht verurteilte ihn nun zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von vier Jahren – und zwar wegen versuchter besonders schwerer räuberischer Erpressung, wegen Körperverletzung in vier Fällen – davon in zwei Fällen in Tateinheit mit Bedrohung und Beleidigung –, wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, wegen Bedrohung, wegen Beleidigung, wegen Diebstahls in drei Fällen – in zwei Fällen davon tateinheitlich mit Sachbeschädigung –, wegen Einbruchsdiebstahls mit Waffen in Tateinheit mit Sachbeschädigung und wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit Körperverletzung. Der Angeklagte muss auch Geld an seine Opfer zurückzahlen: Laut Gericht hat er durch die abgeurteilten Taten insgesamt 5459,71 Euro erlangt. Die Strafkammer unter Vorsitz von Richter Bodo Wermelskirchen ordnete an, den Betrag einzuziehen und zudem den Haftbefehl gegen Timo M. aufrechtzuerhalten – er ist seit seiner Festnahme im September 2019 in Untersuchungshaft.

Mit dem Urteil einverstanden – aber trotzdem der Antrag auf Revision

„Mein Mandant ist mit dem Urteil zufrieden und kann es gut annehmen“, sagte Timo M.s Verteidiger Matthias Schöneburg der MAZ – er habe dennoch Revision beantragt. „Das hat einen ganz praktischen Grund“, so Schöneburg. Weil Timo M. noch keine 25 Jahre alt ist, würde er nun von der Justizvollzugsanstalt Wulkow ( Ostprignitz-Ruppin), wo er in U-Haft sitzt, in die Jugendstrafanstalt Wriezen ( Märkisch-Oderland) verlegt werden. Allerdings nur für ein paar Tage, denn am 29. März hat der 1995 in Potsdam geborenen Timo M. Geburtstag und käme dann in eine andere Haftanstalt, um seine Strafe zu vollbüßen – aller Voraussicht nach nach Brandenburg an der Havel oder nach Cottbus. Mit dem Revisionsantrag will der Verteidiger Zeit gewinnen, so dass Timo M. direkt von der U-Haft in die für den Vollzug zuständige Haftanstalt verlegt wird.

Neuankömmlinge kommen nicht direkt in ihre Zelle

Grundsätzlich wird jeder neue Häftling in einer JVA zunächst „auf Zugang“ untergebracht – eine besondere, mit spartanischen Zellen ausgestattete Station, auf der Neuankömmlinge zum einen über den Tagesablauf in der JVA, über die Arbeits- sowie Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten informiert und zum anderen beobachtet und in ihrer Persönlichkeit erforscht werden. Nach einiger Zeit auf der Zugangsstation wird dann entschieden, in welchen Haftbereich die Neuankömmlinge letztlich ziehen.

Richter mahnt, die Zeit hinter Gittern sinnvoll zu nutzen

Timo M. ist mehrfach vorbestraft. „Er verbüßt aber zum ersten Mal eine Gefängnisstrafe“, sagt Matthias Schöneburg, der den jungen Mann schon öfter vor Gericht vertreten hat. Schöneburg hatte auf eine Freiheitsstrafe von drei Jahren plädiert, Staatsanwalt Peter Petersen forderte fünfeinhalb Jahre. Richter Bodo Wermelskirchen machte dem Delinquenten bei der Urteilsverkündung klar, dass das Leben trotz Haft noch nicht vorbei sei – und er die Zeit hinter Gittern nutzen solle, um sich zu entwickeln. „Um sich zu beruhigen“, präzisiert Schöneburg. M. hatte vor Gericht eingeräumt, er lasse sich schnell – zu schnell – provozieren. „Er muss es schaffen, dass er nicht mehr eine so kurze Zündschnur hat“, so Schöneburg.

