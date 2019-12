Urteil im Fall der kleinen Katharina erst 2020

Potsdam

Im Prozess wegen mutmaßlicher Kindesmisshandlung vor dem Potsdamer Amtsgericht wird es in diesem Jahr kein Urteil mehr geben. Der für Dienstag angesetzte Verhandlungstag musste vertagt werden, weil die geladene Zeugin verhindert war. Als aktuell behandelnde Ärztin des Opfers hatte sie über Spätfolgen der Schädigungen berichten sollen.

In der Sache geht es um den Fall der kleinen Katharina, die im Frühling 2017 als damals zwei Jahre altes Mädchen mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Potsdamer Krankenhaus eingeliefert wurde. Die Ärzte registrierten viele Blutergüsse, darunter auch zwei Veilchen, Netzhautunterblutungen, Blessuren am Arm, am Mund, am Ohr und Hirnschädigungen. Seit Oktober stehen Katharinas Vater, Dirk D. (32) und seine Lebensgefährtin Sophia R. (24) vor dem Potsdamer Amtsgericht. Der Vorwurf lautet auf Kindesmisshandlung und Verletzung der Fürsorgepflicht, mittlerweile wurde er gegen Sophia R. auf gefährliche Körperverletzung ausgeweitet.

Katharina lebt mittlerweile in einem Kinderheim, sie steht unter der Vormundschaft des Jugendamts. Am 6. Januar wird das Verfahren fortgesetzt, am 20. Januar soll ein Urteil fallen.

Von Saskia Kirf