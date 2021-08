Brandenburg

Wie sieht unsere Zukunft aus? Und in was für einer Gesellschaft wollen wir künftig leben? An verschiedenen Orten Deutschlands gehen derzeit Menschen der Frage nach, wie die Visionen von heute zur Realität von morgen werden können; was es braucht, damit aus Utopie irgendwann Wirklichkeit wird.

Am Montagabend ist die zweite „Utopie-Konferenz“ der Lüneburger Leuphana-Universität gestartet. Das Besondere daran: Die Veranstaltungen finden nicht an einem Ort statt – sondern sind auf mehr als 120 „Utopie-Camps“ verteilt. Die beiden Gastgeber, der Philosoph Richard David Precht und die Politökonomin Maja Göpel, referieren dabei in Live-Gesprächen aus dem Utopie-Studio in Lüneburg gemeinsam mit anderen Gästen zu Fragen des künftigen Zusammenlebens. Anschließend erarbeiten die Teilnehmer der Utopie-Camps – drei davon sind in Brandenburg – ihre eigenen Ideen anhand der jeweiligen Schwerpunkte. In einer Abschlussveranstaltung am Mittwochabend werden die Ergebnisse zusammengetragen.

Potsdamer Utopie-Camp an Filmuni

Wie sich die Zukunft künstlerisch darstellen lässt, beschäftigt etwa die Teilnehmer des Potsdamer Utopie-Camps, das an der Babelsberger Filmuniversität Konrad Wolf stattfindet. „Wenn es Filme über die Zukunft gibt, sind das in der Regel Dystopien“, sagt Angelica Böhm, Professorin für Szenografie. Nun aber soll es darum gehen, sich eine Welt auszumalen, in der man gerne leben möchte – und diese dann mit Elementen aus der Filmtechnik festzuhalten.

Die Idee beschäftigt Angelica Böhm nicht erst seit der Utopie-Konferenz: Gemeinsam mit Nicole Loeser arbeitet sie am „ArtForFuture-Lab“, eine Art Online-Zukunftsmuseum, bei dem Szenarien für das Jahr 2050 entwickelt werden. Grüne Städte etwa, in denen Obstbäume am Wegesrand stehen, Kinder auf der Straße spielen können und Insekten ein Refugium finden. Durch die Teilnahme am „Utopie-Sommer“ erhofft sich die Professorin neue Inspirationen und Vernetzung – und will gleichzeitig mit der Filmuniversität künstlerisch etwas zu der Konferenz beitragen. Am Ende des Utopie-Sommers, so Angelica Böhm, soll ein kleiner Film zu sehen sein, entworfen in Potsdam.

In Wiesenburg geht es um Arbeitswelten

Einige Kilometer weiter südwestlich gehen die Teilnehmer des Utopie-Camps Wiesenburg (Potsdam-Mittelmark) der Frage nach, wie sich Familie und Beruf künftig vereinen lassen können. Dort hat die Initiative „Hulahub“ eingeladen, deren Gründerin Myriam Krawczyk in Wiesenburg bereits einen Büroraum geschaffen hat, bei dem Eltern gemeinsam arbeiten und sich vernetzen können. Gerade in ländlichen Räumen wachse die Nachfrage nach den sogenannten „Coworking“-Spaces derzeit, sagt Krawczyk.

Gemeinsam mit den Teilnehmern der Utopie-Konferenz will sie nun herausfinden, wie Arbeit künftig funktionieren kann – und welche Bedürfnisse einzelne Familienmitglieder dabei haben. Während Kinder betreut sein wollen, sei es nämlich auch ein Bedürfnis vieler Eltern, sich mit den eigenen Gedanken, der eigenen Arbeit beschäftigen zu können. Die Konferenz kreise dabei auch um die Themen Gleichberechtigung, digitaler Wandel und Arbeitsformen auf dem Land, so Krawczyk.

Artenvielfalt steht in Elstal im Fokus

Sowohl einzelne Personen als auch Organisationen können sich als Gastgeber der Utopie-Camps bewerben, erklärt Rasmus Schmal von der Leuphana-Universität. Immer im Fokus bei den Projekten und Initiativen: Wie lässt sich der Wohlstand von morgen neu erkunden?

Antworten auf diese Frage möchte auch die Heinz-Sielmann-Stiftung erkunden. In der Döberitzer Heide (Havelland) steht das dritte Brandenburger Utopie-Camp ganz im Zeichen der Artenvielfalt. „Der Verlust der Artenvielfalt beraubt uns der Lebensgrundlagen“, sagt Hannes Petrischak, Leiter des Geschäftsbereichs Naturschutz der Sielmann-Stiftung. Das müsse noch stärker in das Bewusstsein der Menschen rücken.

Gehe es also um die Frage, wie man als Gesellschaft künftig leben wolle, müsse man sich auch damit beschäftigen, wie künftig weniger Lebensraum von Pflanzen und Tieren zerstört werden könne – und sich die Artenvielfalt erhalten lasse. „Nicht nur in unserem Schutzgebiet, sondern in der Agrarlandschaft insgesamt.“ Die Sielmann-Stiftung will dabei auch herausarbeiten, wie sich Naturschutz noch erlebbarer machen lässt.

Von Johanna Apel