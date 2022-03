VW-Transporter in Michendorf geklaut

Michendorf

In der Saarmunder Straße von Michendorf (Landkreis Potsdam – Mittelmark) ist letzte Woche ein 30.000 Euro teurer VW T6 gestohlen worden. Der Wagen war am Montag, dem 21.März, gegen 6 Uhr, ordnungsgemäß geparkt worden. Das er weg war, fiel am Freitag, dem 26.03., gegen 12 Uhr auf.

Das weiße Firmenfahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen ERZ-HS 817 steht jetzt in Fahndung. Durch Ermittlungen vor Ort konnte nach Polizeiangaben vom Sonntag festgestellt werden, dass sich der Kleinlaster bereits am 22.März nicht mehr an seinem Abstellort befand.

Von maz-online/rai