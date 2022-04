Babelsberg

In der Stubenrauchstraße ist in der Nacht zu Freitag ein VW-T6-Transporter gestohlen worden. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, fiel dem Besitzer am Freitag gegen 7.50 Uhr auf, dass das Zufahrtstor zu seinem Grundstück aufgebrochen und der dort am Donnerstagabend abgestellte T6 verschwunden war.

Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen P – CU 24 wurde durch die Polizei umgehend zur Fahndung ausgeschrieben.

Von maz-online/rai