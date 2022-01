Nauener Vorstad

Auf rund 50 Meter Länge haben Unbekannte am Wochenende junge Erlen am Ufer des Heiligen Sees im Neuen Garten abgeholzt. „Wir sind fassungslos. Das ist ein massiver Eingriff nicht nur in das Denkmal, sondern auch in die Natur und in unseren Anlagen in dieser Form noch nie passiert“, erklärte Frank Kallensee, Sprecher der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten, am Montag der MAZ.

Schlösserstiftung sucht Zeugen und Hinweise auf die Täter

„Wir haben Anzeige gestellt und hoffen auf aufmerksame Leser, die vielleicht etwas mitbekommen haben“, so Kallensee. Vor fünf Jahren wurden die Bäume an der „Entenfutterstelle“ zwischen Gotischer Bibliothek und Marmorpalais angepflanzt.

Abgeholzte Erlen am Ufer des heiligen Sees in Potsdam im Weltkulturerbe. Unbekannte haben die fünf Jahre alten Bäume am 22./23.01.2022 abgeholzt. Quelle: SPSG

Sie sollten die Uferlinie sichern, die in diesem Bereich durch Parkbesucher massiv geschädigt wurde. Über die Gründe für den Vandalismus wolle Kallensee nicht spekulieren. Es liegt allerdings nahe, dass jemand die illegale „Badestelle“ öffnen wollte, die durch die Erlen unzugänglich geworden war.

Im Mai 2021 gab es einen ähnlichen Fall in der Nähe an der Matrosenstations Kongsnaes. Auf einem Privatgrundstück fällten Unbekannte ebenfalls zahlreiche Bäume. Dort war womöglich der freie Blick auf das Wasser ausschlaggebend.

Von Peter Degener