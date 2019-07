Wird in den Sommerferien in Potsdam mehr randaliert?

Potsdam Vandalismus in Potsdam - Wird in den Sommerferien in Potsdam mehr randaliert? Fünf Blumkästen wurden von den Fenstern gerissen. Die Blumen sind entwurzelt, der Gehweg voller Erden. Eine Anwohnerin macht das traurig. Sie sieht in den Sommerferien in Potsdam ein Vandalismus-Problem. Stimmt das? Die MAZ hat nachgefragt.

Diese Blumenkästen in Potsdam Babelsberg wurden in den Sommerferien herunter geschmissen. Ist Vandalismus in Schulferien ein verstärktes Problem? Quelle: Chia Hauck