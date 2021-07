Potsdam

Ein umgestürzter Pflanzenkübel, eingeschlagene Scheiben auf der Vorder- und Rückseite der Orangerie im Park Sanssouci. Noch am Mittwoch waren Spuren von den Einbrüchen in drei Gebäude der Schlösserstiftung vom Dienstagabend zu sehen.

Wie die Stiftung am Mittwoch mitteilte wurden in der Nacht vom 6. zum 7. Juli sowohl im Marschall-Keith-Haus, Lennéstraße 9, in den Neuen Kammern sowie im Orangerieschloss Scheiben eingeschlagen, mehrere Türen beschädigt sowie drei Zinkgussvasen vom Dach des Nord-Ost-Pavillons der Orangerie gestürzt.

Die Neuen Kammern am 7. Juli 2021. Quelle: Sarah Kugler

Der Tatverdächtige ist scher verletzt

Die Polizei fasste einen Tatverdächtigen. Er handelt sich um einen 23-jährigen Mann, den die Polizei spät am Dienstag kurz vor Mitternacht beim Wüten in der Orangerie erwischte. Zuvor waren die Beamten durch Meldungen der Alarmanlagen und des Wachschutzes der Stiftung sowie wohl durch einen Anruf einer Zeugin auf die Einbrüche aufmerksam geworden. Der junge Mann, den die Polizei ertappte, kletterte schließlich auf das Dach des Orangerieschlosses und stieß die Zinkgussvasen vom Dach.

Die Beamten riefen die Feuerwehr zu Hilfe. Mit Hilfe einer Drehleiter wollten sie zu dem jungen Mann gelangen. Als sie schließlich auf Höhe des Daches waren und mit dem Mann Kontakt aufnehmen wollten, stellten sie fest, dass er sich in der Zwischenzeit vollständig ausgezogen hatte. Und dann „ließ er sich unvermittelt vom Dach der Orangerie fallen und stürzte mehrere Meter tief“, berichtete die Polizei am Mittwochmittag. Bei dem Sturz verletzte sich der Mann aus dem Landkreis Teltow-Fläming schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Zerstörte Zinkgussvasen vor dem Nord-Ost-Pavillon der Orangerie. Quelle: SPSG

Eine zerschlagene Scheibe stammte aus dem 18. Jahrhundert

Wie hoch der angerichtete Schaden ausfällt, konnte Stiftungssprecher Frank Kallensee am Mittwochabend noch nicht sagen. „Die Ermittlungen dauern noch an, es wird eine Weile dauern, bis wir Genaues wissen.“ Die drei Vasen seien sicherlich der höchste finanzielle Posten, der Schaden sei wahrscheinlich auch zu groß, als dass sie restauriert werden könnten. „Das müssen unsere Restauratorinnen und Restauratoren aber erst noch prüfen“, so Kallensee. Besonders ärgerlich: Gerade erst war der Nord-Ost-Pavillon im Rahmen des Sonderinvestitionsprogrammes saniert worden.

Eine der zerschlagenen Scheiben in den Neuen Kammern ist laut Kallensee außerdem noch ein bauzeitliches Original, stammt also aus dem 18. Jahrhundert. Sicherheitsglas habe es nirgendwo gegeben. Der Schaden an den anderen Fenstern sei zwar ärgerlich, „aber irgendeine Scheibe geht immer mal kaputt“, das sei finanziell händelbar. Die Polizei geht davon aus, dass der Schaden mehrere Hunderttausend Euro betragen könnte, das konnte Kallensee nicht bestätigen.

Zerbrochene Scheiben und Scherben an der Rückseite der Orangerie im Park Sanssouci am 7. Juli 2021. Quelle: Sarah Kugler

„Eine menschliche Tragödie“

Die Polizei ermittelt nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung im Bereich der „Orangerie“, der „Neuen Kammern“ sowie des „Keith-Hauses“. Wie die Polizei darüber hinaus mitteilte, wird derzeit geprüft, ob der Mann bereits am Abend davor auffällig wurde. Die Polizei war gegen 21.30 Uhr wegen eines nackten Mannes zu einem Friedhof in die Puschkinallee in Potsdam gerufen worden. Der Mann flüchtete jedoch. „Man kann nur mutmaßen, aber insgesamt ist das eine merkwürdige Geschichte, hinter der wahrscheinlich eine menschliche Tragödie steckt“, sagt Kallensee dazu. Zu weiteren Auskünften zum Gesundheitszustand des schwer verletzten Mannes war die Polizei am Mittwochabend nicht mehr erreichbar.

Der jüngste großen Schaden aufgrund von Vandalismus im Park Sanssouci ist ein halbes Jahr her. Ende Januar 2021 zerschlugen Unbekannte 30 bis 40 Scheiben der Gewächshäuser auf den Weinbergterrassen unterhalb des Schlosses Sanssouci.

Von Hajo von Cölln und Sarah Kugler