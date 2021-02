Potsdam

Neue Fälle von Telefonbetrug wurden am Dienstag der Polizei gemeldet. In einem Fall gelang es falschen Polizisten, eine hohe Bargeldsumme und eine EC-Karte zu ergaunern.

Eine Potsdamer Seniorin erhielt am späten Dienstagabend den Anruf einer angeblichen Polizistin. Diese teilte mit, dass man zwei Männer festgenommen habe und ein dritter noch fehle. Diese Männer hätten eine Liste auf der auch die Angerufene stünde – nebst ihrem Kontostand. Nun bestehe die Gefahr, dass die Dame ausgeraubt werden könnte, so dass die (angebliche) Polizei sie nun schützen müsse. In das Gespräch schaltete sich ein weiterer angeblicher Polizist mit ein. Gemeinsam mit der Frau brachten Sie zum Ausdruck, dass man die EC-Karte der Dame nebst PIN bräuchte, um diese zu sichern. Die Dame schenkte den Anrufern Glauben und teilte die PIN mit. Ebenso bestätigte sie auf Nachfrage, dass sie Bargeld im Hause habe. Die Betrüger forderten die Frau nun auf, Bargeld und EC-Karte bereitzulegen, ein „Kollege“ würde vorbeikommen und die Sachen abholen. Gegen 21.30 Uhr erschien dann ein dunkel gekleideter Mann mit Pudelmütze und gelb-buntem Mund-Nasen-Schutz bei der Frau. Er nahm mehrere tausend Euro und die EC-Karte an sich und verschwand. Wie sich im Zuge der Anzeigenaufnahme herausstellte, wurde bereits kurz darauf zweimal Geld vom Konto der Geschädigten abgehoben. Die Polizei nahm Anzeige wegen Amtsanmaßung und Betruges auf. Die weiteren Ermittlungen übernimmt nun die Kriminalpolizei.

Erfolgreich mit Enkeltrick

Im Falle eines anderen Potsdamers, haben Betrüger mit dem Enkeltrick am Dienstag ebenfalls eine große Bargeldsumme ergaunert. Der Senior erhielt Dienstagnachmittag den Anruf einer Frau, die sich als Familienangehörige ausgab. Diese teilte mit, gerade bei einem Notar zu sitzen und für den Kauf einer Wohnung mehrere tausend Euro zu benötigen und bat um Unterstützung. Der Potsdamer holte daraufhin von der Bank eine große Summe ab. Bei einem späteren Telefonat teilte die angebliche Familienangehörige mit, dass der Notar in Potsdam eine Frau kenne, die das Geld abholen würde. Gegen 18.30 Uhr erschien eine Unbekannte bei dem Mann, gab sich als die vom Notar geschickte Frau aus und übernahm das Geld, bevor sie wieder verschwand. Die Frau war etwa 165 cm, war dunkel gekleidet und hatte dunkle Haare. Auch in diesem Fall ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Schockanruf – Potsdamerinnen reagieren richtig

Ebenfalls am Dienstag erhielt gegen 16.30 Uhr eine Potsdamerin den Anruf einer Unbekannten. Diese gab an, dass die Tochter der Angerufenen bei einem Unfall in Polen einen jungen Mann und zwei Kinder totgefahren habe. Sie solle nun die Tochter „auslösen“ und hierfür 10 000 Euro zahlen. Im Hintergrund lief scheinbar ein Band, die Angerufene hörte eine schreiende Frau. Dies sollte wohl den Druck auf sie verstärken. Die Angerufene reagiert richtig und rief ihre Tochter an, die bestätigte, dass es ihr gut geht und sie keinen Unfall hatte.

Fast zeitgleich erhielt eine weitere Potsdamerin einen ähnlichen Anruf. Auch hier teilte eine Unbekannte mit, dass die Tochter einen Unfall verursacht habe und nun eine Kaution verlangt wird. Die Tochter sollte sich angeblich bei der Polizei in Potsdam befinden. Als die Angerufene alles hinterfragte, wurde das Gespräch beendet. Danach reagierte die Seniorin weiterhin völlig richtig. Sie rief die Potsdamer Polizei an und ihre Tochter. Hier bestätigte sich der Betrugsverdacht. In beiden Fällen wurden entsprechende Anzeigen aufgenommen.

