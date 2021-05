Potsdam

Vatertag, Herrentag – oder einfach ein langes Wochenende mit Familie oder Freunden: Eigentlich bietet das Himmelfahrtswochenende reichlich Gelegenheit für Freizeit und Feiern. Nun aber gelten in Potsdam die Corona-Maßnahmen der Bundes-Notbremse, nicht alles, was Spaß macht, ist auch erlaubt. Denn die Sieben-Tage-Inzidenz liegt weiterhin über dem kritischen Wert von 100.

Radtour und Bollerwagen

Die traditionellen Bollerwagentouren oder ein Ausflug mit dem Fahrrad sind grundsätzlich nicht verboten. Es gilt aber weiterhin, dass jeder Potsdamer Haushalt nur eine weitere Person treffen darf. Kinder unter 14 Jahren werden dabei nicht mitgezählt. Außerdem greifen mittlerweile die Sonderregelungen für Geimpfte und Genesene. Wer also vor mindestens zwei Wochen seine zweite Corona-Schutzimpfung erhalten hat oder nachweisen kann, in den vergangenen sechs Monaten von Covid-19 genesen zu sein, wird bei privaten Treffen ebenfalls nicht mitgezählt. Es dürfte demnach beispielsweise ein Haushalt mit Kindern neben einem weiteren Elternteil inklusive Nachwuchs beliebig viele Personen mit komplettem Impftstatus treffen – wenn auch weiterhin unter Einhaltung der Abstands- und Maskenregeln.

Maske auf

Denn unabhängig von allen Lockerungen gelten weiterhin die AHA-Regeln. Abstand, Maske und Hygiene bleiben für alle Pflicht. Konkret heißt das, dass die Maskenpflicht in der Potsdamer Innenstadt, im ÖPNV und an Haltestellen, auf Wochenmärkten und an den verkaufsoffenen Tagen auch in allen Geschäften weiterhin Bestand haben. Das gilt übrigens auch für Eis, Bratwurst und Bier: Wo die Maskenpflicht greift, darf der medizinische Mund-Nasen-Schutz auch zum Essen oder Trinken nicht abgenommen werden.

Biergarten zu

Wer auf einen Besuch im Biergarten gehofft hatte, muss sich gedulden: Frühestens am Freitag vor dem Pfingstwochenende darf die Außengastronomie in Brandenburg öffnen. In Potsdam wird das allerdings schwierig, denn vor der Öffnung muss eine stabile Inzidenz unter 100 vorliegen. Die Brandenburger Landesregierung hat in ihrer Ankündigung von Öffnungen betont, dass weiterhin die Regeln der Bundes-Notbremse gelten. Diese besagen, öffnen ist frühestens zwei Tage nach dem Absinken der Inzidenz unter 100 für fünf Tage möglich – im Klartext muss die Inzidenz also runter und zwar für mindestens eine ganze Woche am Stück.

Der Kremser bleibt stehen

Schlechte Nachrichten für Freunde der Kremserfahrt: Die sind nämlich sowohl unter der Landesregelung als auch unter der Bundes-Notbremse nicht möglich. Nach der Brandenburger Corona-Verordnung sind Stadtrundfahrten, Schiffsausflüge und „vergleichbare touristische Angebote“ untersagt. Somit ist auch hinfällig, dass die bundesweite Notbremse gewerbliche Freizeitaktivitäten ebenfalls verbietet. Heißt konkret: Unabhängig vom Inzidenzwert in der Region sind Kremserfahrten so oder so verboten. Das gilt übrigens auch für Ausflüge mit gemieteten Booten: Sport unter freiem Himmel ist zwar erlaubt – aber gewerbliche Freizeitaktivitäten eben nicht.

Party fällt sowieso ins Wasser

Vielleicht bringt der Blick auf den Wetterbericht etwas Trost in die pandemiemüden Seelen der Potsdamer Himmelfahrts-Feierwilligen. Denn für die kommenden Tage ist Dauerregen bei teils ungemütlichen Temperaturen angekündigt. Am Donnerstag soll das Thermometer nicht mehr als 13 Grad anzeigen, zum Wochenende wird es mit bis zu 19 Grad zwar etwas wärmer, aber weiterhin sehr regnerisch.

