Potsdam

In der neuen Woche ist wieder mit Staus aufgrund von Baustellen an Potsdamer Hauptstraßen zu rechnen. Eine gute Nachricht: Es sind keine neuen Einschränkungen hinzugekommen. Jedoch gibt es vielerorts Sperrungen und Umleitungen.

Allen voran betrifft die Vollsperrung der Behlertstraße alle Autofahrer, da dadurch Staus im ganzen Innenstadtgebiet entstehen, vor allem auf der Nuthestraße stadteinwärts.

Ampelabschaltung am Leipziger Dreieck

Die zweite gut bekannte Großbaustelle ist der Umbau des Leipziger Dreiecks. Am Montag müssen dort von 12 bis 15 Uhr die Ampeln abgeschaltet werden, weshalb dort erhöhte Aufmerksamkeit gefordert ist.

Auch die Friedrich-Engels-Straße ist vom Umbaus des Leipziger Dreiecks betroffen – sie von der Langen Brücke und der Heinrich-Mann-Allee aus Richtung Babelsberg voll gesperrt ist – wahrscheinlich noch bis weit in den Oktober. Aber Achtung! Da gerade und bis voraussichtlich Freitag auch die Zufahrt aus Babelsberg auf Höhe der Nuthestraße gesperrt ist, bleibt derzeit nur der Weg durch die Friedhofsgasse, um in die Friedrich-Engels-Straße zu gelangen.

Die Leipziger Straße ist weiterhin voll gesperrt. Die Speicherstadt ist mit dem Auto nur noch von Süden kommend erreichbar. Der Verkehr in die Stadt wird über den Brauhausberg umgeleitet. Es besteht erhebliche Staugefahr in stadteinwärtiger Fahrtrichtung auf der Straße Brauhausberg. Es wird eine weiträumige Umfahrung empfohlen.

Auf der Nuthestraße L 40 gilt stadteinwärts Staugefahr wegen der Sperrung Behlertstraße. Aber auch stadtauswärts kann es zu Staus kommen, da es nur eine Fahrspur gibt. Grund ist der Neubau der Hochstraße über die Gleistrasse.

Am Kanal muss für den Bau einer Trinkwasserleitung eine Fahrspur in die Straße Am Kanal in Höhe Platz der Einheit in Fahrtrichtung Berliner Straße gesperrt werden. Die Straße Platz der Einheit wird ebenfalls halbseitig gesperrt.

Die Georg-Hermann-Allee im Bornstedter Feld wird für die Erschließung neuer Baufelder an mehreren Stellen zwischen Esplanade und Erich-Arendt-Straße in beiden Richtungen voll gesperrt.

In der Steinstraße ist für Leitungsarbeiten und den Bau von Haltestellen die Verkehrsführung zwischen In der Aue und An der Parforceheide als Einbahnstraße notwendig. In Richtung Großbeerenstraße wird man über die Mendelsohn-Bartholdy-Straße und Hubertusdamm umgeleitet.

