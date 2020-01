„Venga Venga“ in Potsdam: So bunt war die 90er&2000er-Party

Babelsberg

Rund 2000 Menschen feierten in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Metropolishalle in Babelsberg. Mit „Venga Venga“ machte die nach eigenen Angaben „Größte 90er&2000er Partyreihe“ Station in Potsdam, der Abend stand unter dem Motto „Neujahrsrave“.

Rund 2000 Feierlustige machten in der Metropolishalle in Potsdam die Nacht zum Tag. Dort machte „Venga Venga – Deutschlands größte 90er&2000er Party" von Samstag auf Sonntag Station.

Die Partyreihe tourt durch Deutschland, war zuletzt in Leipzig und wird als nächstes in Gotha und dann in Osterburg für Stimmung sorgen. Auch in Potsdam hat die Party inzwischen Tradition, zuletzt machten die Veranstalter im Juli Station in Potsdam.

