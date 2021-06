Potsdam

Der Potsdamer Medizintechnik-Unternehmer Christoph Miethke hat am Montag den Preis des Ostdeutschen Wirtschaftsforums erhalten. Er ist der Preisträger aus Brandenburg in dem Forum der fünf ostdeutschen Bundesländer.

Im Studium auf das Problem Hydrocephalus gestoßen

Der 1960 in Krefeld (NRW) geborene Miethke studierte Medizintechnik an der TU in Berlin. „Schon als Student stieß er durch seine Arbeit in einem Medizintechnik-Unternehmen auf die Problematik der Ventilsysteme zur Behandlung von Hydrocephalus und entwickelte bereits erste Ideen zu deren Verbesserung“, heißt es in der Biografie auf der Unternehmensseite.

Der Unternehmer Christoph Miethke im Reinraumbüro seines Unternehmens. Quelle: Friedrich Bungert

Nach dem Studium gründete er ein eigenes Unternehmen mit dem Ziel, ein neuartiges Ventil zur Hydrocephalus-Behandlung zu entwickeln – was im Volksmund als „Wasserkopf“ bekannt ist. Dabei kommt es zu einem Stau des sogenannten Liquor, der Flüssigkeit, die Gehirn und Rückenmark umspült und vor Erschütterungen schützt.

1992 gründete er die Miethke GmbH & Co. KG, die heute im Potsdamer Ulanenweg ihren Hauptsitz und in den Roten Kasernen eine Produktionsstätte hat. Drei Jahre später stellt er das neuartige Ventil aus biokompatiblem Titan vor. Dieses wurde weiterentwickelt und steht heute für verschiedene Einsatzvarianten international zur Verfügung.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Miethke habe ein Unternehmen aufgebaut, das die Lebensqualität für Menschen mit Hydrocepahlus in hohem Maße verbessere. „Allein das ist eine Auszeichnung wert“, sagte Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach in seiner Laudation. Er lobte den „enormem Elan und Innovationsgeist“ und das zivilgesellschaftliche Engagement etwa als Begründer des Neuen Potsdamer Toleranzedikts.

Von MAZonline/axe