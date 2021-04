Marquardt

Eine Veränderungsperre für das Gewerbegebiet Friedrichspark wurde am Dienstagabend vom Bauausschuss bestätigt. Hintergrund sind nach Angaben der Verwaltung Pläne eines Grundstückseigentümers, die nicht den von der Stadt festgesetzten Entwicklungszielen entsprechen, sie sogar gefährden könnten.

Laut Verwaltung gibt es aktuell zwei Bauvorbescheidsanträge. In einem Antrag werden als Optionen Anlagen für Dienstleistungen, Möbelhandel, die Errichtung einer Spielhalle, Gastronomie, ein SB-Warenhaus, Großhandel sowie Sport- und Freizeithandel genannt. Der zweite zielt auf den Bau von Hotel- und Kongressanlagen sowie ein Reha-Zentrum ab.

Alte Pläne für Freizeit-und Vergnügungspark

Die Anträge begründen sich mit der Vorgeschichte des Friedrichparks, auf dem nach früheren Plänen ein Freizeit- und Vernügungspark errichtet werden sollte.

Zulässig sind nach Ansicht der Stadtverwaltung auf dem Gelände aber lediglich noch Dienstleistungen, Möbel und Großhandel. Verwiesen wurde im Bauausschuss auf den im Mai 2017 verabschiedeten Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan 156, nach dem die „Entwicklung eines Gewerbe- und Logistikstandortes“ sowie die „Errichtung von zwei Möbelhäusern“ als Planungsziel verankert seien.

Uetz-Paare muss noch abstimmen

Die Veränderungssperre wird in den anliegenden Ortsteilen kontrovers diskutiert. Während der Ortsbeirat von Marquardt bereits dafür votierte, kam aus dem Ortsbeirat Satzkorn eine Ablehnung. Die Entscheidung von Uetz-Paaren steht noch aus.

Satzkorns Ortsvorsteher Dieter Spira (SPD) erklärte im Bauausschuss, eine Hotelanlage wäre nach Ansicht seines Ortsbeirates eine „wirkliche Bereicherung“ für den Friedrichspark: „Denn dort ist ja nichts.“ Damit käme „Leben in die Bude“. Reha und Hotel, so der Ortsvorstehern, „würden uns gut zu Gesicht stehen. Wir wollen nicht nur Gewerbe in Form von Lagerhallen.“

Baudezernent Bernd Rubelt (parteilos) verwies in seiner Entgegnung auf die Risiken von Hotel und Reha, die emissionsrechtlich zum Problem für weitere Gewerbeansiedlungen werden könnten. Der Bauausschuss bestätigte die Veränderungssperre bei einer Enthaltung. Die letzte Entscheidung liegt bei den Stadtverordneten.



