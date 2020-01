Wegmarken der Demokratie

Potsdam

„Wegmarken Potsdamer Demokratie“ heißt eine Veranstaltungsreihe der Stadt; der Kalender für das erste Halbjahr ist unter potsdam.de/wegmarken-potsdamer-demokratie zu finden. Nächste Veranstaltung ist das Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus am 27.Januar um 13 Uhr in der Gedenkstätte Lindenstraße; die letzte im ersten Halbjahr ist ein Vortrag „Revolte und Revolution. 1953 & 1989 im Havelbezirk Potsdam“ am 17.Juni um 18 Uhr am selben Ort. Im Mai folgt der Kalender des 2. Halbjahres. Die Schlösserstiftung lädt vom 1. Mai bis 1. November zu einer Ausstellung zur Potsdamer Konferenz 1945 im Schloss Cecilienhof ein.

Von maz-online