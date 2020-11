Potsdam

Das Brandenburger Kabinett hat den verschärften Teil-Lockdown beschlossen – und damit den Landkreisen und kreisfreien Städten die Möglichkeit eingeräumt, Silvesterfeuerwerke auf belebten Straßen und Plätzen zu verbieten. Ein generelles Böllerverbot wird es nicht geben. Stellt sich für Potsdam die Frage: Wird die Verwaltung Feuerwerke verbieten? Und wenn ja, wo?

Tatsächlich bereitet die Verwaltung der Landeshauptstadt die Umsetzung des Kabinett-Beschlüsse bereits vor, wie Stadtsprecherin Juliane Güldner auf MAZ-Anfrage mitteilt. Vor der endgültigen Entscheidung wird Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) die Ergebnisse am Mittwoch während der Stadtverordnetenversammlung de Politik präsentieren. Zu erwarten ist, dass die Stadt in Erwägung zieht, die Feuerwerke an den beliebten Standorten wie etwa dem Luisenplatz oder dem Johannes-Kepler-Platz zu verbieten.

Potsdamer Kliniken für Böllerverbot

In Potsdam hatten die Grünen in der Stadtverordnetenversammlung bereits mehrfach versucht, zumindest einzelne Verbotszonen in der Stadt auszuweisen, waren mit ihrem Vorhaben aber gescheitert. Die Potsdamer Krankenhäuser indes haben eine klare Meinung zu Feuerwerks- und Böllerverboten an Silvester. „Ich selbst halte ein Verbot in der derzeit angespannten Lage, insbesondere für die Notaufnahmen und mit Blick auf die Intensivstationen, für sehr sinnvoll“, sagt kürzliche Antje Pfaffe, Chefärztin der Notaufnahme und Leiterin der Aufnahmestation am St. Josefs-Krankenhaus, gegenüber der MAZ.

Auch im Bergmann-Klinikum hat man alljährlich mit schweren Verletzungen zu tun, die vom Feuerwerk stammen. Entsprechend ist auch der Appell aus dem Bergmann-Klinikum eindeutig. „In diesem Jahr sind die Kliniken schon genug belastet: zu den Covid-Patienten dürfen nicht auch noch Patienten mit vermeidbaren Augenverletzungen durch Feuerwerkskörper kommen. Aus diesem Grund sind wir, das Team der Klinik für Augenheilkunde und die Kollegen der Zentralen Notaufnahme uns einig: kein privates Feuerwerk!“ sagt Ameli Gabel-Pfisterer, Leitende Oberärztin der Augenklinik am Klinikum „ Ernst von Bergmann“.

Von MAZonline/off