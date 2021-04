Babelsberg

Am Mittwochabend wurden im Oberlinhaus im Potsdamer Stadtteil Babelsberg vier Menschen getötet. Wie die Polizeidirektion West in der späten Nacht bekannt gegeben hat, seien „in verschiedenen Krankenzimmern einer Station“ am Mittwochabend gegen 21 Uhr vier Menschen mit „tödlichen Verletzungen und eine weitere schwer verletzte Person“ aufgefunden worden. „Die Verletzungen aller Opfer sind nach bisherigen Erkenntnissen auf schwere, äußere Gewaltanwendung zurückzuführen“, erklärt die Polizei in ihrer Mitteilung. Bei den Opfern soll es sich um Patienten der Klinik handeln.

Eine „dringend Tatverdächtige“ ist laut Polizei nach dem mutmaßlichen Tötungsdelikt festgenommen worden, dabei handele es sich um eine 51 Jahre alte Mitarbeiterin des Hauses. Welche Funktion die Frau inne hatte, ist noch nicht bekannt.

„Der genaue Tathergang und die Tatumstände sind bislang noch unklar und Gegenstand laufender Ermittlungen“, erklärt Polizeisprecher Heiko Schmidt in der Mitteilung. Die Tat bestätigte ein Polizeisprecher gegenüber der MAZ bereits am Mittwochabend.

Keine weiteren Angaben zu den Tatumständen

Die Polizei hat nach eigenen Angaben noch am Abend und in der Nacht die Verständigung der Angehörigen der Opfer übernommen – „bis zur Beendigung der Angehörigenverständigungen werden weitere Angaben zu den getöteten Personen und zu den Tatumständen nicht veröffentlicht“, heißt es.

Die Ermittlungen hat die Mordkommission der Polizeidirektion West unter Leitung der Staatsanwaltschaft übernommen, die Spurensicherung lief bis spät in die Nacht. Um 2 Uhr waren Rechtsmediziner und Staatsanwaltschaft noch vor Ort. Kriminaltechniker trugen nach Angaben der Deutschen Presseagentur Koffer in das Gebäude, Polizisten in Schutzanzügen machten Fotos in den Zimmern der Bewohner. Auch am Donnerstagmorgen sind die Hintergründe der Tat weiter unklar. Weitere Auskünfte werden am Vormittag von der Staatsanwaltschaft erwartet.

Mit 3-D-Kameras wurden die Tatorte noch in der Nacht fotografiert. Quelle: Julian Stähle

Nach MAZ-Informationen hat sich die Tat im Thusnelda-von-Saldern-Haus für Menschen mit Behinderung ereignet. Die Einrichtung des Oberlinhauses umfasst verschiedene Wohnbereiche. Dort leben Menschen dauerhaft, aber auch Menschen, die nach einem Unfall - nach Klinik und Reha - noch nicht alleine zu Hause sein können. Das Haus hat verschiedene Bereiche und Spezialisierungen auf verschiedenen Ebenen des Gebäudes.

