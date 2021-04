Potsdam

Mehr als 500 Menschen hat Pfarrer Matthias Fichtmüller (57) beerdigt. Er weiß, dass am nächsten Tag manchmal die Sonne wieder scheint, dass das Leben weitergeht, dass nach einer Zeit der Trauer die Normalität zurückkehrt. Wann es im Oberlinhaus wieder so sein wird, wie es einmal war, kann auch Matthias Fichtmüller nicht sagen: „Selbst wenn dieser ganze Fall einmal juristisch abgeschlossen ist, werden wir trotzdem mit dieser Wunde leben müssen.“

Matthias Fichtmüller: „Wir kommen noch gar nicht zum Trauern“

65 Menschen mit Behinderungen haben bis Mittwochabend im Thusnelda-von-Saldern-Haus gewohnt. Einige von ihnen übergangsweise, viele dauerhaft. Vier langjährige Bewohnerinnen und Bewohner sind Mittwochabend – mutmaßlich von einer Pflegehelferin – getötet worden, eine Bewohnerin liegt schwerverletzt im Krankenhaus. Die Bluttat hat auch Matthias Fichtmüller, seit 13 Jahren Theologischer Vorstand des Oberlinhauses, den Boden unter den Füßen weggezogen: „Wir kommen noch gar nicht zum Trauern. Die 2000 Mitarbeiter des Oberlinhauses stehen unter einer Schockstarre.“ Dennoch fokussiere man sich auf die Arbeit. „Die Bewohner des Thusnelda-von-Saldern-Hauses brauchen jetzt unsere Zuwendung, unsere Begleitung.“

Seit 150 Jahren ist das evangelische Oberlinhaus ein Ort der Geborgenheit für Kranke und Schwache, für Menschen mit teils schwersten körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen. „Das, was passiert ist, ist so eine große Erschütterung unseres Selbstverständnisses, dass es uns – ich muss es so banal sagen – die Beine weggehauen hat“, sagt Fichtmüller. Das Oberlinhaus, das Thusnelda-von-Saldern-Haus im Besonderen, sei für viele Menschen Heimat. „Diese Erschütterung ist für alle, die hier leben und arbeiten, auch eine innerfamiliäre Erschütterung“, so Fichtmüller. Das Unglück ist für die Institution Oberlinhaus wohl auch eine Prüfung: Ob und wie sich es sich durch diesen Akt der Gewalt verändert, werde man erst in einer Weile verstehen. „Dennoch bin ich sicher, dass das, was uns heute beschäftigt, nicht den Ruf des Hauses prägen wird“, sagt Fichtmüller. „Wir werden uns eines Tages, wenn der Begriff Thusnelda-von-Saldern-Haus fällt, daran erinnern, was dort für großartige Arbeit geleistet wird.“

Dem Coronavirus entkommen und nun durch die Bluttat erschüttert

Tina Mäueler (44) leitet den Bereich Wohnen der Oberlin-Gesellschaft „Lebenswelten“, zu dem das Thusnelda-von-Saldern-Haus gehört. Sie ist bekannt dafür, sich mit ganzem Herzen für „ihre“ Bewohner einzusetzen. Ihr ist es auch mitzuverdanken, dass sich die Bewohner und Mitarbeitenden des Hauses ein Jahr lang erfolgreich gegen das Coronavirus gestemmt haben – in einer Art Notwehr hat Tina Mäueler mitunter zu umstrittenen, aber rettenden Mitteln gegriffen.

Matthias Fichtmüller und Tina Mäueler beantworten am Morgen nach der Bluttat die Fragen der Presse. Quelle: Bernd Gartenschläger

Kein einziger Covid-19-Fall trat in dem von Menschen der Hochrisikogruppe bewohnten Haus auf. Es war immer ein offenes Geheimnis, dass das Virus, hätte es den Weg hinein gefunden, viele Leben gefordert hätte. Diese Zeit, dieses tägliche Ringen und Bangen hat die Männer und Frauen im Thusnelda-von-Saldern-Haus zusammengeschweißt wie nichts zuvor. Die lang ersehnten Impfungen machten Hoffnung, über den Berg zu sein, endlich wieder ein wenig entspannen zu können. Umso mehr bestürzt die Gemeinschaft der gewaltsame Tod, der vier Menschen aus ihrer Mitte gerissen hat.

Die Zeit im Oberlinhaus steht ein Stück still

Tina Mäueler sind der Schock und die Strapazen der vergangenen Nacht anzusehen. Beim Gang vor die Presse am Donnerstagmorgen kann sie die Tränen kaum zurückhalten. Sie trägt Schwarz, ihre Hände hat sie in den Schoß gelegt. Reglos sitzt sie neben Matthias Fichtmüller, der das Wort führt. Tina Mäueler hat als eine der ersten von der Tat erfahren. Als sie am Mittwoch gegen 21.30 Uhr zum Telefon greift und Matthias Fichtmüller anruft, sagt sie zunächst nur einen Satz: „Kommen Sie her.“ Seither stehe für sie die Zeit ein Stück still. Auch wenn es nach außen hin so anmuten mag, auch wenn die Werkstätten, die Schule und Kita geöffnet sind: „Auf unserem Gelände geht es nicht so weiter wie am Tag zuvor.“

Gottesdienst und Trauerfeier in der Oberlin-Kirche

Die Oberliner halten zusammen, das gibt Tina Mäueler in diesen Stunden Halt und Mut: „Die Mitarbeiter sind den Klienten sehr nah, um sie emotional aufzufangen. Alle sind außerordentlich engagiert, die meisten sind früher zum Dienst gekommen.“ Noch immer seien Notfallseelsorger vor Ort. Am Donnerstagabend wollten sich Bewohner, Angehörige und Mitarbeiter zu einer Andacht im engsten Kreis zusammenfinden. „Wir werden beisammensitzen und viel schweigen“, sagt Fichtmüller. „Wir werden das, was wir nicht selber lösen können, zu Gott tragen.“ Außenstehende und die Presse waren ausdrücklich gebeten, Abstand von der Andacht zu nehmen. „In zwei Wochen werden wir einen Gottesdienst in der Oberlin-Kirche abhalten, eine Trauerfeier für Opfer, Bewohner und Angehörige“, kündigt Fichtmüller an. „Jetzt beten wir für die Person, die verletzt in einer Klinik liegt.“

Von Nadine Fabian