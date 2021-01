Im Gutspark in Groß Glienicke ist ein totes Wildschwein gefunden worden, bei dem der Verdacht besteht, dass das Tier an der Afrikanischen Schweinepest verstorben ist. Noch liegt das Ergebnis nicht vor. Doch was passiert, wenn das Wildschwein tatsächlich infiziert war? Ein Überblick über die wichtigsten Fragen und Antworten