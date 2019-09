Verdacht auf Drogenmissbrauch an der Sportschule

Potsdam

Erneut gibt es einen Drogenverdacht an einer Potsdamer Schule. Nachdem im vergangenen November verbotene Substanzen bei Schülern des Humboldt-Gymnasiums gefunden wurden, rückt nun die Potsdamer Sportschule Friedrich-Ludwig-Jahn in den Fokus. Die Polizei befragte deshalb am Montagmittag mehrere Schüler der Sportschule, nachdem die Schulleiterin die Beamten informiert hatte. „Ich habe die Polizei angerufen, weil wir einen Verdachtsmoment hatten, und wollte die professionelle Unterstützung der Polizei“, sagte Iris Gerloff auf Nachfrage der MAZ.

So seien am vergangenen Freitag mehrere 14-jährige Schüler alkoholisiert zu einer Schulveranstaltung erschienen. Wie die Polizei auf MAZ-Nachfrage mitteilte, erhärteten sich bei der Befragung am Montag „die Verdachtsmomente und es wurden Strafanzeigen unter anderem zum Verdacht des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgenommen. Es wurden weiterhin Beweismittel sichergestellt, welche teilweise auch freiwillig herausgegeben wurden.“

Schulleiterin: „Es gibt keine Toleranz“

Bei einem Schüler gab es eine positive Probe bei einem Drogentest. Die Polizei ermittelt nun, ob „die Beschaffung der illegalen Drogen und der Konsum auf dem Schulgelände stattgefunden haben“, wie sie mitteilte. Laut Polizei gab es keine Festnahmen, die Tatverdächtigen seien alle im jugendlichen Alter.

In der nächsten Woche folgen Anhörungen von Schülern und Eltern, danach wird über weitere Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen gegen die Schüler entschieden, sagte Iris Gerloff. „Wir wollen einheitlich handeln. Es gibt keine Toleranz, gerade an einer Sportschule nicht. Wenn man Sport treibt und nach Höchstleistungen strebt, kann man das nicht vereinbaren“, sagte die Schulleiterin. „Solche Schüler hat man überall. Es ist auch ein gesellschaftliches Problem und dem müssen wir uns widmen. Die Frage ist doch, warum sich 14-Jährige vor der Schule treffen und so etwas machen? Da müssen wir schauen, wo wir pädagogisch noch optimierter handeln können“, erklärte Iris Gerloff. 682 Schüler besuchen die renommierte Sportschule.

Von Stephan Henke