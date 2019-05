100 Kilometer in weniger als 24 Stunden zu Fuß? Das ist die große Herausforderung beim Mammutmarsch. Sebastian Joneleit (43) aus Potsdam die Aufgabe im vergangenen Jahr gemeistert. Jetzt will er sich beweisen, dass er seinen Erfolg wiederholen kann. Am 25. Mai geht er wieder auf die XXL-Wanderung.