Posdam

Das Landeslabor Berlin-Brandenburg hat am Donnerstagabend bei einem Kadaverfund in Groß Glienicke den Verdacht auf Afrikanische Schweinepest (ASP) festgestellt. Das teilte das Brandenburger Gesundheitsministerium am Freitag mit. Bei dem Der Tier-Kadaver handelt es sich um ein Wildschwein, wie das Ministerium auf Nachfrage bekannt gab. Dieses wird nun in das Nationale Referenzlabor am Friedrich-Loeffler-Institut (Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit) in Riems ( Mecklenburg-Vorpommern) zur weiteren Abklärung transportiert. Mit dem Ergebnis sei frühstens am Freitagabend zu rechnen.

Die Tierseuche ist für Menschen zwar nicht gefährlich, wirkt sich durch Tierverluste und Restriktionsmaßnahmen im Falle von Ausbrüchen erheblich wirtschaftlich aus. Bei einem auftretenden Fall, wird laut Angaben des Ministeriums der infizierte Bestand gesperrt und die Tiere werden tierschutzgerecht getötet. Außerdem finden epidemiologische Ermittlungen zur Einschleppungsursache und zur möglichen Weiterverbreitung der Tierseuche statt. Darüber hinaus werden Schutzzonen eingerichtet, in denen der Tierverkehr erheblich eingeschränkt wird und umfangreiche Untersuchungen in allen Schweinehaltungen stattfinden.

Kernzone im Umkreis von drei Kilometern wird abgesperrt

In diesem konkreten Fall, würde nach Bestätigung des Verdachtsfalls zunächst in Groß Glienicke nach weiterem Freiwild gesucht werden, um sicherzustellen, dass es sich um einen Einzelfall handelt. Um den Fundort wird dann eine Kernsperrone in einem Umkreis von drei Kilometer gezogen, die mit einem Elektrozaun abgeriegelt wird, wie Dominik Lenz, Stellvertretender Pressesprecher des Ministeriums auf Anfrage erklärt. Als gefährdetes Gebiet wird außerdem ein Umkreis von 15 Kilometern eingestuft. Halter von Hausschweinen, die sich in diesem Gebiet befinden, müssten ihre Tiere wegsperren. Getötet werden müssen die Tiere nur, wenn innerhalb des Bestandes ein positiver Fall auftritt. Bisher hat es in Brandenburg aber laut Lenz keinen Befall von Hausschweinen mit der Afrikanischen Schweinepest gegeben.

Sollte sich der Schweinepest-Verdacht auf Potsdamer Stadtgebiet bestätigen, wird der benachbarte Landkreis Potsdam-Mittelmark mit einer eigenen Allgemeinverfügung reagieren, kündigte Kreissprecherin Andrea Metzler an. Bei der Verfügung werde es unter anderem um die Einrichtung sogenannter Restriktionszonen gehen, die um den Fundort eingerichtet werden. Im besonders betroffenen Landkreis Spree-Neiße wurden um die Fundstellen ein Kerngebiet mit einem Drei-Kilometer-Radius eingerichtet und eingezäunt sowie ein gefährdetes Gebiet mit einem Radius von etwa 20 bis 25 Kilometer festgelegt. Betroffen sein könnte vom Potsdamer Wildschweinfund etwa die Region Teltow, Stahnsdorf, Kleinmachnow sein, sagte Metzler.

Schweinepest ist für Menschen nicht gefährlich

Der erste ASP-Ausbruch beim Schwarzwild ist im Land Brandenburg am 10. September 2020 amtlich festgestellt worden. „Seit September kämpfen wir gegen eine weitere Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest von der polnischen Grenze Richtung Westen“, sagt Verbraucherstaatssekretärin Anna Heyer-Stuffer, Leiterin des ASP-Krisenstabs dazu. Gleichzeitig sei es jedoch möglich, dass der Erreger auch über lange Strecken durch den Menschen weitergetragen wird. „Über den Verdachtsfall in Potsdam sind wir in enger Abstimmung mit Berlin, die betroffenen Landkreise und Behörden sind informiert. Sollte sich der Verdacht bestätigen, werden wir unverzüglich alle erforderlichen Maßnahmen einleiten.“

Die Afrikanische Schweinepest ist eine ansteckende Allgemeinerkrankung der Schweine (Haus- und Wildschweine), die fast immer tödlich verläuft und unheilbar ist. Es gibt keine Möglichkeit, die Schweine durch eine vorbeugende Impfung zu schützen. Die Erkrankung kann direkt von Tier zu Tier oder indirekt über kontaminierte Gegenstände wie Kleidung, Schuhe, Fahrzeuge und Futter in andere Gebiete durch den Menschen übertragen werden. Für den Menschen und andere Tierarten ist die ASP nicht ansteckend oder gefährlich.

Von Sarah Kugler und Jens Steglich