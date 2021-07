Potsdam

Im Streit um bessere Arbeitsbedingungen am kommunalen Klinikum „Ernst von Bergmann“ in Potsdam droht die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi mit Arbeitskampf. In einem der MAZ vorliegenden Rundschreiben der Gewerkschaft an die Mitarbeitenden wird eine „Zeitschiene bis zum Tarifvertrag ,Entlastung’“ skizziert, die für Mitte November den „Beginn einer möglichen Streikphase“ setzt.

Eine von der Gewerkschaft durchgeführte Befragung zur Arbeitsbelastung, an der sich 500 Mitarbeitende des Klinikums beteiligt hätten, belege „gravierende Probleme“: Es fehle „an Zeit und Personal“, so Verdi, die „Versorgungsqualität“ leide, letztlich stehe „dadurch die Gesundheit der Beschäftigten auf dem Spiel“.

Viele Mitarbeiter fühlen sich „gehetzt“

78 Prozent der Befragten hätten angegeben, dass sie „Arbeitsbedingungen haben, unter denen oft beziehungsweise sehr häufig die Versorgung der Patienten“ leide. Fast 80 Prozent sagten demnach, dass sie ihre Pause „selten oder nie störungsfrei oder überhaupt nehmen“ könnten, 89 Prozent hätten angegeben, dass sie sich „auf Arbeit gehetzt fühlen und regelmäßig enormen Arbeitsstress“ erlebten.

Hintergrund der Gewerkschaftsaktion sind die im Mai 2020 von den Stadtverordneten beschlossenen „Maßnahmen zur Sicherung der Zukunft des städtischen Klinikums“, mit denen die Kommunalpolitik zentrale Forderungen der erfolgreichen Bürgerbegehren „für eine faire Bezahlung und für bessere Arbeitsbedingungen in der Klinikgruppe“ übernommen hatte.

„Beschäftigte sind wütend und sauer“

Kritik der Gewerkschaft: Mehr als ein Jahr sei seit dem Beschluss für bessere Arbeitsbedingungen im Klinikum vergangen, „ohne dass etwas passiert ist“, so die Krankenschwester und Verdi-Aktive Janina Michalke: „Das macht die Beschäftigten wütend und sauer.“

Die Klinikums-Geschäftsführung weist die Kritik auf MAZ-Anfrage zurück: „Auf Basis einer Mitarbeiterumfrage vom Frühjahr 2020 und einem Workshop mit Mitarbeitenden aus dem Pflegebereich haben wir die Probleme analysiert und arbeiten gemeinsam an Lösungen“, sagt Geschäftsführer Hans-Ulrich Schmidt, „in unserem Zukunfts- und Veränderungsprozess haben wir den Bereich Pflege fest installiert.“

Warnung der Expertenkommission Die Situation der Pflege war auch ein Thema im Abschlussbericht der unabhängigen Expertenkommission zum SARS-CoV-2-Ausbruch am Klinikum Ernst von Bergmann im Frühjahr 2020. Der Pflegebereich sei „personell unzureichend ausgestattet“, hieß es dort: „Im Vergleich zur hohen Anzahl von Ärztinnen und Ärzten ist der Pflegebereich personell schlechter ausgestattet.“ Die „geringe personelle Ausstattung der Pflege“ führe „auch zu unzulässigen, nahezu fahrlässigen Unterbesetzungen in den Schichten, zum Beispiel Alleinarbeiten in der Nachtschicht“.

Schmidt verweist auf einen „bereits Ende 2020“ entwickelten „Fünf-Punkte-Plan ,Starke Pflege in der Klinikgruppe EvB’“, der unter anderem einen „erheblichen Ausbau der Ausbildungskapazitäten“, eine „intensive Personalakquise insbesondere junger Pflegekräfte“ und die „Anwerbung ausländischer Fachkräfte“ festschreibe.

Eine Pflegekraft auf 20 Patienten

Mit diesem Plan könne „für eine signifikante Verbesserung der Arbeitsbedingungen“ gesorgt werden, so Schmidt, „jedoch nur mittel- und langfristig“. In einem ersten Schritt habe das Klinikum „trotz Pandemiesituation vom Dezember 2019 bis Mai 2021 zusätzlich 45 Vollkräfte in der Pflege aufbauen können“.

Der Personalschlüssel liege in den meisten Bereichen aktuell bei einer Pflegekraft auf zehn Patienten am Tag und auf 20 Patienten in der Nachtschicht.

Aktuelle Zahlen zu den Gefährdungsanzeigen von Mitarbeitenden konnte das Klinikum am Dienstag „ad hoc nicht zur Verfügung stellen“. Mit diesen Meldungen wird dem Arbeitgeber angezeigt, dass die zu leistenden Tätigkeiten nicht mit der gebotenen Sorgfalt erledigt werden können.

Fast 3000 Gefährdungsanzeigen – in 2019

Nach den letzten, Anfang 2020 vom Betriebsrat des Klinikums veröffentlichten Zahlen stieg die Anzahl dieser Anzeigen von 1259 im Jahr 2017 über 2221 im Jahr 2018 auf 2901 im Jahr 2019.

Schmidt kritisierte den Zeitpunkt der Mitarbeiterbefragung durch Verdi „mitten in einer weltweiten Pandemie“: „Hier antworten Ärzte und Pflegekräfte, die seit geraumer Zeit quasi im Katastropheneinsatz tätig sind, die seit mehr als einem Jahr keine normalen Arbeitsverhältnisse mehr erlebt haben.“

Die Antworten spiegelten „subjektive Wahrnehmungen von einer Auswahl an Mitarbeitenden wieder, die wir respektieren“, so der Geschäftsführer weiter.

Verdi: „So kann es nicht weitergehen“

Doch Verdi-Verhandlungsführer Thorsten Schulz dringt auf weitergehende Regelungen: „Der Belastungscheck hat gezeigt, wo die Probleme liegen und dass hier dringend Handlungsbedarf besteht. Wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen“, so der Funktionär: „Wir fordern mehr Personal und Entlastung, damit nicht die Gesundheit der Patienten und die der Beschäftigten weiter leidet.“ Verdi erwarte von der Stadt und dem Klinikum „einen Tarifvertrag ,Entlastung’ noch vor Ablauf des Jahres 2021“.

Geschäftsführer Schmidt verweist auf die Frage nach diesem Tarifvertrag auf die nach dem Stadtverordnetenbeschluss vollzogene Vollmitgliedschaft des Klinikums im kommunalen Arbeitgeberverband Brandenburg seit dem 1. Juni 2020: „Damit ist Bundestarifrecht anzuwenden.“

Stadtverordnetenbeschluss nicht umgesetzt

Offen sind bislang der Personalbesetzungs- und Entlastungsplan sowie die Ergebnisse einer Evaluation zur Mitarbeiterzufriedenheit, die vom Klinikum laut Stadtverordnetenbeschluss vom Mai im vierten Quartal 2020 vorgestellt werden sollten.

Klinikums-Sprecherin Theresa Decker sagte dazu am Mittwoch auf MAZ-Nachfrage: „Der Beschluss der Stadtverordneten wurde inmitten der Corona-Pandemie getroffen. Insbesondere im letzten Quartal 2020 und im ersten Quartal 2021 stand die Bewältigung der zweiten und dritten Welle für uns im Vordergrund.“

Aktuell habe das Klinikum „mit Wiederaufnahme des Regelbetriebs unter Pandemiebedingungen die Konzepte zur Personalbesetzung entwickeln“ können: „Diese Konzepte“ seien nun „routinemäßig im Abstimmungsprozess mit dem Gesellschafter“.

