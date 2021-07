Potsdam

 Nach Angaben der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) gibt es aktuell im Potsdamer Klinikum Ernst von Bergmann „gravierende Probleme“. Zeit- und Personalmangel würden die Versorgungsqualität der Patienten schmälern. Einer Verdi-Umfrage unter 500 Bediensteten des Klinikums zufolge haben 78 Prozent der Befragten angegeben, „dass sie Arbeitsbedingungen haben, unter denen oft bzw. sehr häufig die Versorgung der Patienten leidet“, so Verdi am Mittwochmorgen. Knapp 80 Prozent bemängelten nach Angaben der Gewerkschaft unzureichende bzw. selten störungsfreie Pausen. 89 Prozent fühlen sich auf der Arbeit sogar gehetzt und stark gestresst.

Verdi: „Mehr Personal und Entlastung“

Für Verdi-Gewerkschaftssekretär Torsten Schulz zeige die Befragung deutlich auf, wo die Probleme liegen und es Handlungsbedarf gebe. „Wir fordern mehr Personal und Entlastung, damit nicht die Gesundheit der Patientinnen und Patienten und die der Beschäftigten weiter leidet. Wir erwarten von der Stadt Potsdam und der Klinikleitung einen Tarifvertrag Entlastung noch vor Ablauf des Jahres 2021“. Er begrüßt daher ausdrücklich eine Rückkehr zum Tarifvertrag für die Angestellten im Klinikum. Wie es jetzt ist, könne es nicht weitergehen, so Schulz.

Der Belastungscheck sei der erste wichtige Schritt hin zu einem möglichen Tarifvertrag „Entlastung“ gewesen, am 19. Juli 2021 will Verdi zudem eine Unterschriftensammlung, mit dem Motto „Potsdams letzte Gefährdungsanzeige“, unter den Beschäftigten am Klinikum durchführen. Ziel ist eine verbindliche Verbesserung der Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten.

