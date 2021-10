Potsdam

Die Potsdamer Supermärkte waren vom Streik der Gewerkschaft Verdi im Berliner und Brandenburger Einzelhandel am Donnerstag offenbar nicht betroffen. Verschiedene Filialen im Stadtgebiet bestätigten auf MAZ-Anfrage, sie hätten sich nicht am Streik beteiligt. Ein uneingeschränkter Betrieb der Lebensmittelmärkte bliebe so durchgehend gewährleistet.

Streik für einen „fairen Tarifabschluss“

Zu dem Streik hatte der Verdi-Landesbezirk Berlin-Brandenburg am Mittwochabend aufgerufen. Einbezogen seien 78.000 Brandenburger Mitarbeiter, unter anderem bei den Lebensmittelketten Rewe, Edeka und Kaufland. Wie Verhandlungsführerin Conny Weissenbach mitteilte, demonstrierten die Angestellten „für einen fairen Tarifabschluss mit deutlichem Lohnplus.“

In den Potsdamer Filialen der Lebensmittelketten war am Donnerstag von dem angekündigten Streik nichts zu spüren. So höre man im Edeka-Markt in der Brandenburger Straße zum ersten Mal vom Streik der Gewerkschaft. Auch die Kaufland-Filialen in den Bahnhofspassagen und Am Moosfenn sei der Betrieb nicht vom Streik betroffen – dabei hatte die Konzernzentrale noch vor Streikaktionen in der Waldstadt-Filiale gewarnt und einen regulären Betrieb garantiert.

Im der Rewe-Markt am Johannes-Kepler-Platz nahmen die Kunden ebenfalls keine Auswirkungen des Streiks wahr. Ähnlich äußerten sich auch die Filialen von Rewe in der Breiten Straße sowie von Edeka im Stern-Center.

Verdi hat klare Vorstellungen

Grund für den Streik seien laut Verdi die noch ergebnislosen Tarifverhandlungen des Landesbezirks mit dem Handelsverband. Die Gewerkschaft fordert 4,5 Prozent mehr Lohn plus eine Pauschale von 45 Euro pro Monat. „Die Erwartungshaltung der Streikenden ist eindeutig, sie wollen bei der nächsten Verhandlung am 19. Oktober 2021 einen guten Abschluss erzielen“, so Weissenbach weiter.

