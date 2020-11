Potsdam

Zwei Häuser und ein großer Garten sind gefunden – jetzt fehlen nur noch die Bewohner: Im Potsdamer Norden soll eine neue private Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz entstehen. Der Verein „Lebenswert“, der aus den Reihen der Angehörigen und Helfer WG an der Heinrich-Mann-Allee hervorgegangen ist, steht in den Startlöchern: „Lebenswert“ hat bereits zwei andere WGs auf den Weg gebracht und unterstützt nun auch die Gründer des neuen Projekts, für das noch Mitstreiter gesucht werden. „So eine private WG ist eine große Chance – nicht nur für die Bewohner, sondern auch für Familien und Pflegekräfte“, sagt Manja Sprdlik. Sie hat das Haus an der Heinrich-Mann-Allee, eine der ersten privaten Demenz-WGs in Potsdam, und den Verein mitgegründet. Ihr Motto: „Nehmt eure Alten in die Mitte!“ – „Ich hoffe, dass unser Beispiel weiter Schule macht und viele privat organisierte WGs entstehen.“

WG wird weder von Träger noch von Pflegedienst betrieben

Die Idee: In der WG soll alles so sein wie zu Hause auch. Das bedeutet vor allem, dass die Bewohner – soweit noch möglich – und ihre Angehörigen sagen, wo es langgeht. Die WG wird weder von einem Träger noch von einem Pflegedienst betrieben. Das bedeutet auch, dass sich die Angehörigen die Betreuung mit ehrenamtlichen Helfern und professionellen Pflegern teilen.

Anzeige

Die Wartelisten für private Demenz-WGs sind lang

Die neue Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz soll am 1. Mai 2021 eröffnen. Wer Interesse an einem Platz für einen Angehörigen hat und sich zudem vorstellen kann, Gründer zu sein, kann sich ab sofort bei „Lebenswert“ melden. „Grundsätzlich sind die Wartelisten für private Demenz-WGs lang“, sagt Manja Sprdlik. „Aber nicht jeder, der eine Zuhause für einen Angehörigen sucht, will eben auch eine WG mitgründen.“

Startkapital für die erste Ausstattung

Wer sich diesen Schritt dennoch zutraut, kann auf Hilfe aus erster Hand vertrauen: Manja Sprdlik und ihre Mitstreiter begleiten die neue WG so lange wie nötig und gewünscht. Gesucht sind für die WG auch Spender. „Dabei geht es in erster Linie ums Startkapital für die erste Ausstattung“, so Manja Sprdlik. „Wenn eine private WG erst läuft, dann ist sie ausfinanziert und kann für besondere Anschaffungen sogar ein kleines Polster ansparen.“

Die Umbauarbeiten laufen bereits

Die WG an der Heinrich-Mann-Allee besteht seit sechs Jahren. Der Vermieter für das neue Projekt hatte sich dort umgesehen und dann das Angebot, seine Immobilie für so eine besondere Lebensgemeinschaft zur Verfügung zu stellen, unterbreitet. Laut Manja Sprdlik laufen rund um das neue Domizil bereits die ersten Umbauarbeiten: „Es soll alles für die Bedürfnisse von Menschen mit Demenz hergerichtet werden.“

Wer mitgründen oder helfen möchte, meldet sich beim Verein: 0172/9912709 ( Manja Sprdlik) oder 0163/7276264 ( Thomas Riemann).

Lesen Sie dazu auch:

Von Nadine Fabian