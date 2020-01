Vereins-Chef lehnt „neuen Stadtkanal“ ab

Innenstadt

Oberbürgermeister Mike Schubert will einen neuen Stadtkanal statt der Kopie des alten, doch wie das aussehen könnte, hat er bislang nicht skizziert. Und ihm weht schon kalter Wind entgegen: Willo Göpel, Chef des Bauvereins Potsdamer Stadtkanal von 1722 e.V., erinnerte Schubert am Montag daran, dass der Kanal ein geschütztes Denkmal ist: „Wo er schon wieder sichtbar ist, ist er ein Technik-Denkmal, wo er noch unter der Erde liegt, ist er ein Bodendenkmal“, kontert er die Kompromiss-Idee von Schubert, der den Gegnern originalgetreuer Rekonstruktionen entgegenkommen möchte. „Ein Denkmal kann man nicht nach kurzfristigen politischen Opportunitäten umgestalten“, erklärte Göpel: „Denkmalschutz ist keine Verfügungsmasse.“

Der alte Kanal und moderne Treppenanlage treffen sich am Kellertor. Quelle: Bernd Gartenschläger

Deshalb wäre es seiner Ansicht nach „sinnvoll, den Bestand des Kanals unter den altölverseuchten Betonplatten des Großparkplatzes am Kanal einmal durch ein paar Grabungsfenster zu erkunden. Dann wissen wir besser, was auch denkmalrechtlich geht und was nicht.“

Göpel ist auf Machbarkeit aus, hat aber mit dem Kellertor am Einlauf der Havel in ein erstes geflutetes Teilstück des Kanals eine beachtliche Rekonstruktion abgeliefert; er selbst bewohnt das Torhaus auch und möchte den 1800 Meter langen früheren Kanal in Abschnitten komplett vom Kellertor bis zu den Planitzinseln als schiffbaren Wasserweg wiederherstellen; er soll das Grundwasser und das Stadtklima regulieren und Erholungsort werden. Eine Strömungsanlage soll ihn in stetiger Bewegung halten und vor Gerüchen und Mücken schützen.

Von Rainer Schüler