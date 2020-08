Potsdam

Den hoch aufgeschossenen Mann mit dem gelben Benzinkanister, den roten Haaren und der weißen Hose hat Ines D. (56) vor ein paar Monaten verfolgt, fotografiert und gefilmt. Jetzt sitzt er im Landgericht Potsdam auf der Anklagebank – und ist doch kein Angeklagter. Der aus dem Osten Brandenburgs stammende Christian T. (37) ist der Beschuldigte in einem Sicherungsverfahren, bei dem es nicht um Bestrafung geht, sondern darum, ob T. für sich und andere eine Gefahr ist. Nachdem er am 11. Februar den Sitz der Land Brandenburg Lotto GmbH in der Steinstraße attackiert haben soll, wurde er festgenommen und in die psychiatrische Fachklinik in Brandenburg an der Havel überstellt. Die 3. Große Strafkammer entscheidet, ob der mit einer paranoiden halluzinatorischen Schizophrenie diagnostizierte Christian T. dort länger unterzubringen ist.

Erst kam er mit Steinen, dann mit einem Benzinkanister

Ines D. und ihre Kollegen ahnen nicht, wie es um T.s Gedankenwelt bestellt ist, als er am 11. Februar gegen 13 Uhr zwei Steine auf den Lotto-Sitz feuert und im zweiten Stock die äußeren Scheiben der doppelt verglasten Fenster bersten. Als er gegen 13.40 Uhr erneut auftaucht und einen mit Benzin befüllten Kanister gegen das Haus schleudert – mutmaßlich mit den Worten: „Euch muss man abfackeln!“

Anzeige

Einblicke in die Gedankenwelt des Beschuldigten

Wie es noch heute, nach einem halben Jahr in psychiatrischer Obhut um T.s Gedankenwelt bestellt ist, lässt sein Auftritt vor Gericht erahnen. Er müsse etwas klarstellen, sagt T. mit Verweis auf die Sicherungsschrift: „So wie es da drinsteht, stimmt es nicht. Ich habe gesagt, die sollen die Bude alleine abfackeln.“ Seit Jahren schon werde er „von diesen Leuten“ verfolgt. Er sei 21 Mal dagewesen, „um das vernünftig zu klären“. Beim 22. Mal habe er ihnen den Kanister „vor die Tür gestellt“: „Weil es mir reicht mit der Bande.“

Weitere MAZ+ Artikel

Gegen Doppelgänger ausgetauscht

Die Welt, in der Christian T. lebt, ist düster, erschreckend und gespenstisch. Er ist davon überzeugt, dass Lotto Brandenburg Menschen verschwinden und umbringen lässt und gegen andere austauscht. Das gehe schon seit DDR-Zeiten so. Diese Doppelgänger seien Kinder, die Margot Honecker ihren leiblichen Eltern weggenommen habe. Man erkenne sie daran, dass sie nur noch Schneidezähne haben: „Sie wildern im Wald. Sie fangen die Tiere mit Steinzeitfallen und essen sie.“ Und wenn mal wieder ein Mensch zur Seite geschafft wurde, „rutschen sie in sein Leben rein“.

So sei es bei seiner Mutter gewesen, bei seinem Freund Marco H. und seiner einstigen Lebensgefährtin und deren Eltern, beim Nachbarn einer Bekannten: „Alle verschwunden und ausgetauscht.“ Die Mutter sei von der Nachtschicht nach Hause gekommen – er habe nur einen Schrei gehört. Als er daraufhin die Küche betrat, habe die Mutter am Tisch gesessen und gegessen – aber es sei nicht sie gewesen, sondern eine Doppelgängerin, da habe er an den Zähnen erkannt. „Sie sah fast genauso aus, hat sich aber anders verhalten. Ich weiß nicht, wie sie das machen: Ob sie sich Masken anfertigen?“

Die Gestalten fordern ihn auf, von der Klippe zu springen

Die Zentrale des Menschentauschs und Identitätsdiebstahls wähnt Christian T. im Lotto-Hauptsitz. „Waisenkinder erziehen Waisenkinder. Da in der Steinstraße sind davon ganz Kleene bis alte Leute.“ Einige dieser Waisen – „reale Leute“ – verfolgen ihn, seien auf ihn angesetzt. Auch seine einstige Lebensgefährtin sei „eine Lottowaisengöre, die sie mir verordnet haben“. Die echte sei ermordet, ihre Leiche vor Jahren schon aus der Oder geborgen worden. „Sie wollen auch, dass ich mich umbringe“, sagt Christian T.: „Permanent geht das so. Sie verfolgen mich. Bis in den Urlaub auf Teneriffa sind sie mir nachgekommen und haben mir nahegelegt, ich soll mich aufbaumeln oder von einer Klippe springen.“ Manchmal fordern sie ihn auf, in den Wald zu gehen und dort zu leben – dort hätte er genug zu essen und zu trinken.

Auch am 11. Februar habe ihm eine Lotto-Waise befohlen, in den Wald zu ziehen. „Ich wurde angebrüllt, ob ich das nicht kapiere, ob ich zu dämlich dazu bin. – Das bin ich dann wohl. Was soll ich denn im Wald?“ Er wolle nicht in den Wald, sagt Christian T.: „Im Wald wohnt der FF – das habe ich schon als Kind gelernt. Der FF ist ein Kinderfänger und wird von der Polizei gesucht... Ich vermute, ich soll für Lotto im Wald das nächste Geschwader Waisenkinder zusammenbringen.“

In der Klinik habe er Ruhe

Jetzt, da er in der Klinik sei, habe er Ruhe, sagt Christian T.: „Es ist ja ’ne hohe Mauer drumrum.“

Auch Jörg W. (53) arbeitet bei Land Brandenburg. Auch er hat Christian T. am Tattag verfolgt, um der anrückenden Polizei die Arbeit zu erleichtern. „Er hat sich anstandslos festnehmen lassen“, berichtet W. vor Gericht. Er habe Christian T. nie zuvor gesehen.

Ein forensisch-psychiatrischer Gutachter begleitet das Verfahren, das am 10. August fortgesetzt wird.

Lesen Sie dazu auch:

Von Nadine Fabian