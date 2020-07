Vergewaltiger von Kleinmachnow soll schon siebenmal Frauen überfallen haben

Kleinmachnow

Sieben Sexualstraftaten könnte der Vergewaltiger von Kleinmachnow insgesamt begangen haben, vermutet die Polizei. Neben dem Fall der Joggerin, die nahe des Panzerdenkmals an der A115 überfallen und missbraucht wurde, werden noch weitere vier Fälle in Wannsee, einer am Teufelsberg sowie ein weiterer in Bernau mit demselben Täter in Verbindung gebracht. Aus diesem Grund wurden am Dienstag die weiteren Ermittlungen den Berliner Behörden übergeben.

Fünf Vergewaltigungen oder versuchte Vergewaltigungen ereigneten sich seit dem 12. Juni im Bereich des Grunewaldes, darunter auch ein Vorfall an einem Waldweg des Teufelsberges, der von einem Zeugen gemeldet wurde, bei dem aber von den Polizisten das Opfer nicht mehr angetroffen wurde. Auch ein Fall vom 15. Juni in dem nordöstlich von Berlin liegenden Bernau wurde von den Beamten mit den übrigen Angriffen in Zusammenhang gebracht.

Joggerin in Kleinmachnow ins Gebüsch gezerrt

In Kleinmachnow war eine 27 Jahre alte Joggerin von einem ihr unbekannten Mann ins Gebüsch gezerrt worden. Dort hatte er sich mehrere Stunden lang an ihr vergangen. Die Frau konnte sich nach längerer Zeit selbst befreien und kam verletzt zu Hause an, als die Polizei gerade mit der Suche nach ihr beginnen wollte. Angehörige hatten diese benachrichtigt, als die Frau auch mehrere Stunden nach dem vereinbarten Rückkehrzeitpunkt nicht zuhause war.

Aufgrund der sichergestellten Spuren an den Tatorten, der gerichtsmedizinischen Untersuchungen sowie der übereinstimmenden Zeugenaussagen gehen die Ermittler nun davon aus, dass es sich um einen Serientäter handelt, heißt es in einer Pressemeldung der Polizei. Die Staatsanwaltschaft Berlin hat deshalb am Mittwoch die Fälle übernommen. Nun wird mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach dem Mann gesucht, die am Tatabend des 15. Juni in Bernau-Friedental aufgenommen wurden.

Der mutmaßliche Vergewaltiger aus Kleinmachnow im Bild einer Überwachungskamera in Berlin. Quelle: 0202

Der mutmaßliche Täter ist rund 30 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß, schlank und hat einen athletischen Oberkörper. Er soll braune Augen haben und sprach mit den Frauen auf Englisch. Die Polizei gibt an, dass es sich bei ihm um einen Osteuropäer handeln könnte.

Polizei bittet um Hinweise

Nun fragt die Polizei danach, wer diesen Mann kennt, Angaben zu seiner Person und seinem Aufenthaltsort machen kann, ihn vielleicht am Nachmittag des 25. Juni auf einem Parkplatz nahe des Teufelsberges beobachtet hat oder Angaben in Zusammenhang mit einer anderen der Taten machen kann.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Gerne werden diese Informationen auch vertraulich behandelt. LKA 134 beim Landeskriminalamt Berlin in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin, unter (030)4664-013402, per E-Mail unter lka134-hinweise@polizei.berlin.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle. Vor allem auch das unbekannte Opfer der Tat vom 25. Juni am Teufelsberg wird gebeten, sich zu melden.

Von Konstanze Kobel-Höller