Potsdam/Berlin

Der Klinische Sexualpsychologe Christoph J. Ahlers leitet die Praxis für Paarberatung und Sexualtherapie am Institut für Sexualpsychologie in Berlin. Mit der MAZ sprach er über die Häufung von Vergewaltigungen in Potsdam und Berlin in diesem Sommer.

Dr. Ahlers, die gehäuften Vorfälle sexueller Gewalt haben viele Menschen in der Region sehr beunruhigt. Schlichte Gemüter würden jetzt vielleicht sagen: Die Pandemie hat die Möglichkeit der jungen Leute drastisch eingeschränkt. Keine Parties, keine Bordelle, da müssen junge Männer eben andere Wege gehen, um sich auszutoben. Ist das totaler Quatsch oder enthält das sogar ein Körnchen Wahrheit?

Das würde ja implizieren, dass das, was jetzt als Entbehrung erlebt wird, nämlich das Ausbleiben öffentlichen Lebens, zwingend dazu führt, dass angeblich aufgestaute Bedürfnisse nun in Form von Straftaten realisiert werden müssten. Natürlich kann das Fehlen von Club- und Partyleben zu Langeweile und Missmut führen, aber das bedeutet nicht, dass sexuelle Bedürfnisse nun in Form von Übergriffen befriedigt würden.

Sondern?

Die Mehrzahl aller Menschen und auch Männer befriedigt sexuelle Bedürfnisse einvernehmlich, indem sie sich Partner und Partnerinnen suchen, die bereit sind, mit ihnen sexuell in Kontakt zu treten. Wir müssen daher auch bei den Fällen in Potsdam und Berlin davon ausgehen, dass nicht ein äußerer Umstand wie die Pandemieverordnung für die Begehung von Sexualstraftaten ursächlich ist. Ursächlich für Sexualstraftaten sind Persönlichkeitseigenschaften und tatbegünstigende Überzeugungen und Einstellungen bei Tätern.

Zur Person Dr. Christoph J. Ahlers ist Sexualwissenschaftler und Leiter der Praxis für Paarberatung und Sexualtherapie am Institut für Sexualpsychologie Berlin. Zuvor arbeitete er viele Jahre als Gutachter zur Schuldfähigkeit von Sexualstraftätern. Ahlers ist Autor des Buches „Himmel auf Erden und Hölle im Kopf – Was Sexualität für uns bedeutet“ (Goldmann). Schönstes Zitat: „Sex ist wie Beton. Es kommt darauf an, was man daraus macht.“

Aber durch die Verordnungen sind ja zumindest die Gelegenheiten, einvernehmlichen Sex in die Wege zu leiten, weggefallen. Es konnte ja niemand mehr in Clubs und Discos gehen, um – sagen wir – Leute anzubaggern.

Die Vorstellung von Discos, Parties und Clubs zum Anmachen und Anbaggern stammen eigentlich aus dem 20. Jahrhundert und gilt heute als „old school“. Die Mehrzahl der Gelegenheitssexualkontakte der Gegenwart wird von jungen Leuten über das Internet hergestellt. Das läuft über Datingportale, allen voran Tinder, und andere Apps, über die jederzeit und umstandslos sexuelle Kontakte angebahnt werden können. Und das geschieht trotz Corona relativ unverändert. Wenn ich aber das Gefühl habe, dass ich dort nicht ankomme oder wenn ich dort nicht die Resonanz erfahre, die ich mir wünschen würde, dann führt das womöglich zu Verdruss und Frust. Und aus Frustration erwachsen dann zwei Gefühlszustände: Resignation, die zum Rückzug führen kann, oder Aggression, die dazu führen kann, dass ich mir mit Gewalt nehme, was man mir nicht freiwillig gegeben hat.

Der Klinische Sexualpsychologe Christoph J. Ahlers leitet die Praxis für Paarberatung und Sexualtherapie am Institut für Sexualpsychologie in Berlin. Quelle: privat

Zum Thema Verdruss und Rückzug: In einem Falle wurden drei Täter gemeinschaftlich gegen eine Frau gewalttätig. Zumindest waren sie nicht so isoliert, dass sie während der Tat alleine waren. Wie lässt sich das erklären?

Gruppen sind bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen immer kriminalitätsbegünstigende Konstellationen, wenn dort tatlegitimierende Überzeugungen beziehungsweise tatbegünstigende Einstellungen vorherrschen und geteilt werden. Das gilt nicht nur für Sexualdelinquenz, sondern auch für Eigentumsdelikte und Körperverletzungen. Wenn meine Bezugsgruppe findet, dass Gewalt okay ist, dann fördert das meine eigene Bereitschaft, tatsächlich Gewalt auszuüben. Das Gleiche gilt für Einstellungen, die sexuelle Übergriffe bagatellisieren oder sogar gut heißen.

Woher kommen solche Einstellungen?

Letztlich sind es Fragen der Persönlichkeit. Wenn ich als Mensch das Gefühl habe, nicht gut anzukommen und andere Menschen nicht genügend für mich gewinnen und einnehmen zu können, wenn ich mich unterprivilegiert finde und das Gefühl habe, mir wird Lebensglück vorenthalten, ich bekomme nicht, was mir zusteht, dann kann das zum Bestandteil der Persönlichkeit werden und den Schritt begünstigen, mir das, was mir vermeintlich zusteht, mit Gewalt zu nehmen.

Zwei Wochen vor den jüngsten Übergriffen in Potsdam war bereits ein Sexualstraftäter von der Polizei gestellt worden. Warum wirkte diese Festnahme nicht abschreckend?

Die Kriminalforschung hat schon seit den 50er-Jahren relativ eindeutig klar gestellt, dass Strafe und Strafverschärfung gerade bei solchen Taten keine abschreckende Wirkung haben. Mögliche Vergewaltiger finden sich in der Regel nicht im Zustand einer rationalen Planung, wie etwa Trickbetrüger oder Leute, die eine Bank überfallen wollen. Die Taten ergeben sich vielmehr meist aus einer affektiven, dynamischen Verfassung des Täters, bei der das Ausmaß von Strafen nicht realisiert wird. Der Fokus ruht ausschließlich auf der kurzfristigen Erfüllung eigener Bedürfnisse.

Die Täter trugen der Beschreibung zufolge alle die in der Pandemie übliche Mund-Nasen-Bedeckung. Hat diese Anonymisierung die Tat begünstigt?

Sich zu vermummen und unkenntlich zu machen, ist bei Kriminellen von jeher ein Teil ihrer Strategie. Dass jetzt Gesichtsmasken, die sonst nur Straftäter tragen, für die Allgemeinheit Vorschrift sind, kann daher ein begünstigender Faktor sein. Ohne die Vorschrift falle ich mit Maske ja automatisch unter den Verdacht, eine Straftat begehen zu wollen. Jetzt verhalte ich mich mit Maske normkonform und kann zugleich gewährleisten, dass meine Wiedererkennbarkeit beeinträchtigt oder gar ausgeschlossen ist.

Dennoch wirkt die Häufung der Sexualstraftaten in einer begrenzten Region außergewöhnlich. Man könnte fast vermuten, da stecke System dahinter. Wie sehen Sie das?

Für die Bestätigung der Hypothese, dass wir es mit einem tendenziell zunehmenden Phänomen in einer bestimmten Region zu tun haben, reichen diese Taten nicht aus. Wahrscheinlich ist es eine eher zufällige Anhäufung von Taten in einem Gebiet. Wissenschaftlich könnten wir bisher noch nicht eine Hypothese konstruieren, dass wir es mit einer neuen Tendenz für sexuelle Übergriffigkeit in und um Potsdam zu tun haben. Dazu bräuchte man eine viel größere Stichprobe.

Ein Vorbild nur für gestörte Persönlichkeiten

Könnte aber der lange aktive Serienvergewaltiger nicht doch eine Art Vorbildfunktion gehabt haben. Bei ihm zeigte sich zumindest, wie leicht Opfer zu finden und zu überwältigen waren.

Hier gilt das selbe, wie bei dem vermeintlich antreibenden Einschränkungen und Frustrationen durch die Pandemie. Stimulierend wirkt sich das alles nur für den aus, der aufgrund seiner Persönlichkeit solche Einstellungen schon in sich angelegt hat. Wer ein stabiles Selbstwertgefühl hat und weitgehend gut zurecht kommt und seine Bedürfnisse einvernehmlich und normkonform erfüllen kann, für den haben solche Taten keinerlei Vorbildcharakter. Im Gegenteil: Sie stoßen ihn ab. Wenn ich aber im Kern meiner Persönlichkeit beeinträchtigt bin – und hier ist der Kern von allem ein beschädigtes Selbstwertgefühl – und ich zusätzlich noch die Einstellung kultiviert habe, ich käme überall zu kurz, dann kann es zu Fehlverarbeitungen kommen. Dann könnte ich tatsächlich auf die Idee kommen: Aha, was der getan hat, das könnte ich ja auch tun. Für eine gesunde Persönlichkeit sind solche Serientäter aber kein Modell für Nachahmungen, sondern abschreckende Beispiele kranker Persönlichkeiten.

Sie können es aber sein, wenn ihr Handeln von Menschen mit pathologischer Vorgeschichte wahrgenommen wird.

Ja, aber trotzdem ist auch hier immer die Persönlichkeit der Ausgangspunkt und die Ursache des Geschehens und nicht die äußere Rahmenbedingung wie die Einschränkung durch eine Pandemie oder der Umstand, dass in der unmittelbaren Umgebung eine bestimmte Tatserie stattgefunden hat.

Aufgrund unserer Berichterstattung und der Täterbeschreibung als „südländisch“ schrieb uns ein Leser prompt: Das haben wir nun davon, dass Mama Merkel hier jeden hereinlässt. Durch die liberale Flüchtlingspolitik sei das junge Leben mehrerer Frauen zerstört worden. Stellen Sie sich vor, der Leser säße bei Ihnen in der Praxis und würde sich ähnlich äußern: Was würden Sie ihm sagen?

Grauenhafte Geschehnisse, ob Seuchen, Katastrophen, Unfälle oder eben auch fürchterliche Straftaten wie diese, führen dazu, dass Menschen nach Erklärungen suchen. Menschen wollen sich einen Reim darauf machen können, warum die Dinge geschehen sind. Bei diesem Bemühen gibt es eine große Neigung, einfache Lösungen in Schwarzweiß-Kategorien ohne große Differenzierung zu suchen. Das sehen wir am imposantesten bei Donald Trump, der seine gesamte Politik auf dieser entdifferenzierten Weltsicht aufbaut.

Und was hat das mit der Wut unseres Lesers zu tun?

Die Neigung, bei der Erklärung der Welt, in Schwarzweiß-Kategorien zu denken, führt dazu, dass auch rassistische Denkweisen in solchen Augenblicken sehr plausibel und damit anziehend wirken. Die Ursachen von Straftaten werden in der ethnischen Herkunft der Straftäter gesucht. Das lässt sich bei manchen Deliktgruppen mehr, bei anderen weniger bestätigen. Bei genauer wissenschaftlicher Betrachtung ist es aber so gut wie nie die ethnische Herkunft, die erklärt, warum Straftaten begangen wurden, sondern die sozioökonomischen Lebensverhältnisse, in denen Menschen sich befinden. Je mehr Bildungszugang Menschen haben und je besser folglich ihre Einkommensmöglichkeiten sind, desto schneller löst sich die Hypothese auf, dass ihre ethnische Herkunft etwas mit ihren Taten zu tun haben könnte. Je randständiger und marginalisierter sie dagegen sind, desto größer ist das Risiko, dass Menschen Straftaten begehen – unabhängig von ihrer ethnischen Herkunft. Der Leser hat also auf einen dumpfen, vorurteilsvollen und rassistischen Erklärungsmodus zurückgegriffen, der ohne jede wissenschaftliche Grundlage ist.

Gibt es eine Feuerwehrlösung, um zumindest für die nächste Zeit solche Taten zu verhindern?

Eine Feuerwehrlösung gibt es nicht. Aber wir können solche Taten uns mahnen lassen, dass wir gesellschaftliche und politische Weichen stellen müssen. Die Weichen wären hier: Integration, Inklusion, Bildung und die Förderung sozialer Teilhabe. Insgesamt müssen wir auch mehr anerkennen, dass Europa ein Zuwanderungskontinent ist, genau wie Nordamerika oder Australien, und dass wir zunehmend mehr Menschen integrieren müssen und dass wir umgekehrt die Zuwanderung auch brauchen, um unsere Lebensform aufrecht zu erhalten. Je mehr wir andere Menschen auf der Grundlage unserer Verfassung anerkennen und wertschätzen, desto weniger werden sie in krimineller Hinsicht abdriften. Das gilt für die Zuwanderer und in identischer Weise für die immer schon hier lebenden Menschen. Je mehr Menschen umgekehrt sich abgehängt und nicht gewollt fühlen, desto größer ist das Risiko, dass sie kriminell werden. Zusammenfassend kann man sagen: Je mehr junge Menschen das Gefühl von Akzeptanz, Zugehörigkeit, Bedeutung, Teilhabe und Mitgestaltungsmöglichkeit bekommen, desto mehr werden wir Kriminalität abbauen und damit auch Sexualdelikte eindämmen können.

Mit anderen Worten: angesichts einer zunehmenden sozialen Spaltung haben wir eine gewaltige Aufgabe vor uns.

Absolut! Wie es schon der Strafrechtler Franz von Liszt sagte im 19. Jahrhundert formulierte: Sozialpolitik ist die wirksamste Kriminalpoliti

Von Rüdiger Braun