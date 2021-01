Am Stern

Es klingt wie ein Szene aus einem schlechten Horrorfilm: Zwei Männer klingeln an einer Wohnungstür im Potsdamer Stadtteil Am Stern. Sie geben sich als Behördenvertreter aus, die im Auftrag des lokalen Gesundheitsamtes kostenlos Masken verteilen. Sie bitten den arglosen Bewohner, eine Maske aufzusetzen, um zu prüfen, ob sie richtig sitzt. Was er nicht weiß: Die Maske ist mit einem starken Betäubungsmittel versetzt. Beim ersten Atemzug fällt er in Ohnmacht und die Unbekannten räumen die Wohnung aus.

Schauermärchen aus den sozialen Medien

Die Geschichte, die seit einigen Tagen in den sozialen Netzwerken kursiert und viele Potsdamer in Angst und Schrecken versetzt, ist komplett erfunden. Sie ist ein digitales Schauermärchen, wie sie von Zeit zu Zeit in den sozialen Medien auftauchen und von ahnungslosen Nutzern weiter verbreitet werden. Die Polizei erklärt, dass weder in Potsdam, noch in der Umgebung derartige Taten bekannt seien. Auch das Portal Mimikama, das sich mit der Aufdeckung von Falschmeldungen im Internet beschäftigt, hatte bereits über die angeblich chemisch behandelten Masken berichtet.

Polizei : Meldungen bei Facebook und Co. mit Vorsicht genießen

Juliane Mutschischk, Sprecherin der Polizeidirektion West, warnt davor, Meldungen in den sozialen Medien undifferenziert weiterzuverbreiten. Die Nutzer sollten immer bedenken, „dass dadurch bei vielen Menschen Verunsicherung, Angst und Sorge erzeugt wird.“ Sie appelliert an die Leser solcher Meldungen, deren Inhalt stets kritisch zur Kenntnis zu nehmen und zu hinterfragen. Sichere Informationsquellen seien beispielsweise die Polizeimeldungen, da diese vor der Veröffentlichung geprüft werden.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Generell rät die Polizei dazu, keine Masken an der Haustür zu kaufen. „Hier sollte man sich an ein Fachgeschäft oder eine Apotheke wenden, wo man professionell beraten wird“, sagt Polizeisprecherin Mutschischk. Grundsätzlich sollte man Unbekannten die Tür nicht komplett öffnen, sondern bestenfalls einen entsprechenden Schutz, wie eine Vorhängekette nutzen und sich einen Ausweis zeigen lassen. Im Zweifelsfall rät sie dazu, die Polizei unter 110 rufen.

Von Feliks Todtmann