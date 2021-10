Verhaftungen wegen "Potsdam"-Ausstellung in Minsk: „Ich wurde fast als Einzige verschont“

Potsdam/Minsk

Vor einem Jahr wurde an die einstige Partnerschaft zwischen Potsdam und Minsk mit einer Ausstellung in der belarussischen Hauptstadt erinnert. Die Architekturhistorikerin Oxana Gourinovitch schildert im Interview, warum jetzt fast alle Beteiligten in Haft oder auf der Flucht sind.

Frau Gourinovitch, die Ausstellung „Das Minsk“ wurde vom Welterbe-Komitee Icomos mit einem Preis ausgezeichnet. Warum konnten Sie diesen Preis nicht annehmen ?

Oxana Gourinovitch: Wir haben den „Heritage in Action“-Preis bekommen als „bestes kulturelles Projekt zur Erfassung und Bewahrung des historischen und kulturellen Erbes“ in Belarus. Im Projekt ging es um den künstlerischen Austausch zwischen Minsk und Potsdam in den 1970er Jahren, als das Restaurant „Potsdam“ in Minsk und das „Minsk“ in Potsdam entstanden. Wir haben 50 Jahre später daran erinnern wollen und uns auch sehr gefreut, weil das belarussische Icomos-Komitee damit ein klares Zeichen gesetzt hat, dass es einen Wert hat, sich mit dem sozialistischen Kulturerbe auseinanderzusetzen.

Oxana Gourinovitch - im Oktober 2020 vor dem Minsk in Potsdam. Quelle: Peter Degener

Die Preisverleihung fand vor zwei Wochen in der Internationalen Bildungs- und Begegnungsstätte „Johannes Rau“ in Minsk statt. Was geschah dort?

Von unserem Ausstellungsteam konnte niemand teilnehmen. Ich selbst hatte die Ausstellung von Berlin aus kuratiert und war schon länger wegen der Pandemie nicht mehr in Minsk. Mein Co-Kurator Uladzimir Hramovich musste schon Anfang 2021 aus Minsk fliehen, als er erfuhr, dass er auf einer schwarzen Liste stand. Zuvor hatte er bereits zwei Wochen in Haft gesessen und sich dabei wie die meisten Verhafteten mit Corona infiziert. Auch unser wunderbarer Ausstellungsbauer Misha wurde verhaftet und infizierte sich. Er hat sich nach seiner Freilassung aufs Land zurückgezogen.

Warum werden Sie vom Regime des Diktators Alexander Lukaschenko verfolgt?

Unser Projekt wurde vom Goethe-Institut unterstützt. Es steht auf einer Liste von über 185 Organisationen, die als „destruktive Strukturen“ von der Regierung angesehen werden und eine Bedrohung für die nationale Sicherheit darstellen sollen. Das Goethe-Institut musste schon im Juli seine Arbeit in Minsk einstellen und die Mitarbeiter dürfen nicht mehr öffentlich auftreten. Das ist Teil einer Kampagne von Präsident Lukaschenko gegen die Zivilgesellschaft des Landes. Auf der Liste stehen auch das Helsinki-Komitee für Menschenrechte, Journalistenverbände, ökologische Verbände, der Verband der jüdischen Gemeinden, das Netzwerk für Aids-Prävention und sogar Sportvereine.

Was passierte mit den Mitarbeitern des Instituts?

Ich weiß es nicht, aber zwei Mitarbeiter gehörten zu unserem Team. Eine war schon im Vorfeld der Ausstellung inhaftiert worden. Bei der Preisverleihung durften sie nicht anwesend sein.

Gab es noch weitere Versuche, Sie zu unterdrücken?

Es gibt flächendeckende Repressionen gegen die Zivilgesellschaft. Ein Teil unseres Projektes wurde in der Galerie U gezeigt, eine traditionsreiche Galerie für zeitgenössische Kunst, die in den 1990ern als Untergrund-Galerie anfing, Es war die letzte Ausstellung, die dort eröffnet hat. Einer der Inhaber ist seit einem Jahr im Gefängnis. Dabei ist nicht einmal klar, was ihm vorgeworfen wird. Zwei weitere Inhaberinnen der Galerie sind nach Europa geflohen und im Moment bei Freunden in Berlin untergekommen. Sie wissen nicht, wo sie hinkönnen. Sie hoffen noch, dass sie bald nach Minsk zurückkehren können. Bis dahin ziehen sie durch Kunstinstitutionen in Europa, die sie eine Zeit aufnehmen können, etwa in Artists-in-Residence-Programmen. Sie kreisen nun um ihr Heimatland herum und warten auf eine Möglichkeit zur Rückkehr. Sie haben alles in Belarus zurückgelassen.

Dann sind Sie die Einzige aus dem Team, die noch nicht in Haft gewesen ist?

Ja, ich wurde fast als Einzige verschont. Eine Projekt-Mitarbeiterin des Goethe-Instituts hat man zum Glück soweit auch in Ruhe gelassen. Und die Frauen aus der Galerie U wurden zwar nicht verhaftet, aber sie sind heute auf der Flucht.

Die Symbole des Restaurants „Minsk“ (l.) aus Potsdam und des Restaurants „Potsdam“ in Minsk in einer Neuinterpretation aus Leuchtstäben. Quelle: privat

Haben Sie Hoffnung, dass sich die Situation bessert?

Wenig. Fast alle Hoffnung hat sich bei mir inzwischen verflüchtigt. Am gleichen Tag, als das belarussische Welterbe-Komitee Icomos uns diesen Preis verliehen hat, wurde auch diese Institution vom Obersten Gerichtshof liquidiert.

Was ist mit der Ausstellung „Das Minsk“ passiert?

Sie wurde demontiert und müsste im Lager des Goethe-Instituts sein. Aber das meiste waren nur Tafeln mit ausgedruckten Dokumenten und Fotografien. Das wichtigste ist, dass die Werke der jungen belarussischen Künstler und die Originalobjekte aus den 1970er Jahren, die wir gezeigt haben, wieder in Sicherheit sind.

Was waren das für Exponate?

Der Potsdamer Künstler Werner Nerlich hatte 1970 mit seinen Studenten sowie der Architektin Ingrid Bathe die künstlerische Gestaltung und Inneneinrichtung des Restaurants „Potsdam“ verantwortet. Seine Witwe Dorothea Nerlich hatte uns Entwürfe und Arbeitsstücke als Leihgabe zur Verfügung gestellt. Das war ein bisschen riskant, denn vor einem Jahr war die Situation in Minsk schon nicht mehr stabil. Es gab viele Demonstrationen. Aber sie war mutig und großzügig genug, uns diese wertvollen Objekte nach Minsk zu geben.

Wollen Sie die Ausstellung auch einmal hier zeigen?

Ja, das wollen wir. Dazu sind wir im Gespräch mit dem Kreativhaus Rechenzentrum. Sie muss vermutlich ganz neu konzipiert werden, aber es ist wichtig, dass die Menschen hier erfahren, was für eine Zusammenarbeit zwischen Minsk und Potsdam es einmal gegeben hat und was gerade in Belarus geschieht.

Von Peter Degener