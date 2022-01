Potsdam

Man kennt Ilias G. in Potsdam. „Man hört viel, dass die Leute abziehen und schlagen“, sagt Jeffrey G., 17 Jahre alt. „Natürlich kenne ich den Namen, der hatte sich in ganz Potsdam rumgesprochen“, sagt der ebenfalls 17-Jährige Kay P. Jeder kennt Ilias G. – und jeder hat Angst vor dem heute 20-Jährigen. Am Dienstag wurde er vor dem Potsdamer Amtsgericht zu drei Jahren und zehn Monaten Jugendstrafe verurteilt.

Zeugen haben Angst, Täter will sie ihnen nehmen

Denn die Angst spürt man bei den Zeugen noch heute, auch wenn Ilias G. seit Ende Juli in Untersuchungshaft sitzt. Sein Verteidiger Norman Lenz wendet sich vor der Befragung an jeden der jungen Männer, jedem erklärt er, wie eine Befragung vor Gericht funktioniert. Und auch Ilias G. richtet das Wort an jeden der Zeugen, die alle seine Opfer waren. Jedem sagt er, er müsse keine Angst vor ihm haben, er bittet sie alle um Entschuldigung.

Zum Beispiel den 15-Jährigen Julien, den Ilias G. erst mit einer Glasflasche bedroht und auf den er danach noch eingetreten hat, als das Opfer schon auf dem Boden lag. Oder Sean K., dem niemand geholfen hat, als er an der Humboldtbrücke verprügelt wurde. Und Lucas P., der wie viele der jungen Partygänger gar kein Geld mehr mitnahm, wenn er an den Wochenenden in die Schiffbauergasse zum Feiern ging. Oft sind es nur Centbeträge, die Ilias G. erbeutet, mal findet er einen Fünf Euro-Schein, mal raubt er den Jugendlichen die Kopfhörer. „Er hat irgendetwas Kleines aus meinem Rucksack genommen, ich weiß bis heute nicht, was das war“, sagt Sean K. Er geht seit der Gewalttat nicht mehr aus.

Lange kriminelle Karriere

Ilias G., den rund um den Hauptbahnhof, in der Schiffbauergasse und im Lustgarten offenbar alle Jugendlichen kennen und fürchten, lebt noch nicht lange in Potsdam. Erst 2018 kam er mit den Eltern und zwei jüngeren Geschwistern an, die Familie stammt aus Tschetschenien. Einen Schulabschluss macht er nicht, dafür trifft er „die falschen Freunde“, wie er sagt. Eine kriminelle Karriere beginnt: Hausfriedensbruch, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Schwarzfahren. Einmal wird er dabei erwischt, wie er zwei Paprikas, eine Flasche Sonnenblumenöl und ein Brot stiehlt.

Im Sommer 2021 zieht Ilias G. scheinbar beliebig durch die Stadt und raubt Jugendliche aus. Er ist zu diesem Zeitpunkt auf Bewährung und wird zwölf Mal straffällig. Kaum ein Opfer wehrt sich, sein Ruf eilt Ilias G. voraus. Nicht zu Unrecht, wie die Vertreterin der Staatsanwaltschaft betont: „Man sieht, dass diese Angst eine Grundlage hat. Das ist kein harmloser Mensch. Er zielt immer wieder gegen den Kopf.“ Tatsächlich hat Ilias G. schon als Kind Boxen und Karate gelernt. „In Tschetschenien kämpfst du schon als kleines Kind, das ist normal“, sagt er. Mittlerweile habe sich das geändert. „Das halbe Jahr in der Untersuchungshaft hat mich total verändert“, sagt G. Auch dort hat er einen Mitgefangenen angegriffen, aber er bilde sich nun weiter, mache Sport und eine Ergotherapie. Seine frühere Bewährungshelferin nennt ihn intelligent, aber übergriffig. „Es geht immer um Macht und Ohnmacht, er will immer oben sein“, sagt sie. „Alles was er sagt, meint er in dem Moment ernst, aber er nutzt Hilfe nicht.“ Ilias G. brauche eine Therapie, sagt die Fachfrau mit mehr als 30 Jahren Berufserfahrung.

Fast vier Jahre lang wird Ilias G. nicht oben sein, sondern in Jugendhaft. Diverse Körperverletzungs- und Raubdelikte, Erpressung, Nötigung, Sachbeschädigung: Ilias G. hat alles gestanden, was ihm persönlich vorgeworfen wurde. Einen Schulabschluss will er jetzt im Gefängnis machen, vielleicht sogar eine Lehre, Bauhelfer will er werden. Und seine Freunde, die bei vielen Taten dabei waren? „Die will ich vergessen. Ich will der deutscheste Deutsche sein. Ich habe einen Plan.“ Man glaubt dem ihm, dass er genau das wirklich will.

Von Saskia Kirf