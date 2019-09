Verkehr: Drei neue Baustellen in Babelsberg

Potsdam

Die Verkehrsprognose der kommenden Woche sieht vor allem für jene ungünstig aus, die durch Babelsberg müssen.

Die August-Bebel-Straße in der Medienstadt ist am Dienstag und Mittwoch voll gesperrt, weil auf Höhe der Dianastraße ein Kran aufgestellt wird. Die einfachste Umfahrung für Autofahrer führt über die Marlene-Dietrich-Allee und die Großbeerenstraße.

Bereits ab heute gibt es zudem drei neue Baustellen in der Großbeerenstraße. Auf Höhe der Chopinstraße im Wohngebiet Am Stern wird die wichtige Einfallsstraße nach Potsdam halbseitig gesperrt und der Verkehr mit einer mobilen Ampel im Wechsel geregelt, um dort die Fahrbahn zu sanieren. Die Bushaltestelle Richtung Johannes-Kepler-Platz wird nicht bedient, in Richtung S-Bahnhof Griebnitzsee ist eine Ersatzhaltestelle an der Kellerstraße eingerichtet.

Etwas weiter stadteinwärts an den Haltestellen Eichenweg und Weidendamm in Babelsberg gibt es ebenfalls Baustellen mit halbseitiger Sperrung der Großbeerenstraße – hier bleibt aber jeweils eine Fahrspur pro Richtung erhalten. Die Bauarbeiten dauern an allen drei Stellen jeweils drei Wochen bis voraussichtlich zum 27. September.

Die Stahnsdorfer Straße wird am Rotdornweg ab sofort vollgesperrt, um Hausanschlüsse herzustellen. Diese Vollsperrung dauert etwa einen Monat bis zum 9. Oktober. Die Buslinie 616 wird über die Rudolf-Breitscheid-Straße und Plantagenstraße umgeleitet.

Weiterhin gelten folgende Baustellen im Hauptstraßennetz der Stadt: Der Umbau des Leipziger Dreiecks sorgt für Einschränkungen und Staugefahr in der Friedrich-Engels-Straße. In der Babelsberger Straße dauert die Verlegung einer Fernwärmeleitung weiter an. Die Babelsberger Straße ist deshalb zwischen Kreisverkehr und Friedrich-List-Straße halbseitig gesperrt und als Einbahnstraße in Richtung Kreisverkehr ausgewiesen. Die Fahrtrichtung zur Friedrich-List-Straße wird über Humboldtring und Lotte-Pulewka-Straße ausgewiesen. Auch hier gilt Staugefahr.

Im Zentrum ist die Französische Straße wegen des Hotelneubaus neben der Hauptpost zwischen Posthofstraße und Am Kanal halbseitig gesperrt. Es ist eine Einbahnstraße in Richtung Am Kanal ausgewiesen.

Am Schlaatz und in Waldstadt sind wegen Straßenbauarbeiten die Straße An der Alten Zaucheund die Drewitzer Straßehalbseitig gesperrt und als Einbahnstraße in Richtung Heinrich-Mann-Allee ausgewiesen. Die Drewitzer Straße ist zudem zwischen Buchhorst und Möbelhof halbseitig gesperrt und eine Einbahnstraße in stadteinwärtiger Richtung eingerichtet. Alle Informationen zu weiteren Baustellen, etwa im Nebenstraßennetz, sind auf der Webseite www.mobil-potsdam.de aufgeführt.

Von Peter Degener