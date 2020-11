Potsdam

Von Dienstag bis Donnerstag (17.-19. November) laufen die „Tage der Sichtbarkeit“. Mit vielen Aktionen – unter anderem in Potsdam und im Fahrsicherheitszentrum Linthe – richtet sich der ADAC an Fußgänger und Radfahrer, damit diese verstärkt darauf achten, in der Dunkelheit für den Kraftverkehr gut erkennbar zu sein.

Werbung für reflektierende Materialien

Der ADAC Berlin-Brandenburg unterstützt im dritten Jahr in Folge die landesweiten Tage der Sichtbarkeit, die das „Netzwerk Verkehrssicherheit Brandenburg“ und das „Forum Verkehrssicherheit des Landes Brandenburg“ 2018 erstmalig initiiert haben. Er möchte darüber aufklären, dass Fußgänger und Radfahrer durch das Tragen reflektierender Materialien aktiv etwas für ihre eigene Sicherheit tun können.

Im Land Brandenburg verunglücken jährlich rund 3.000 Menschen mit Fahrrad und 850 als Fußgänger. Oft passieren Unfälle, weil Fußgänger oder Radfahrer nicht oder zu spät gesehen werden. Ihr Unfallrisiko erhöht sich in der Dämmerung und bei Nacht um das Dreifache, so der ADAC.

ADAC reicht Giveaways in Potsdam aus

Reflektierende Materialien – ob als Warnweste, Klackband oder Anhänger – aber auch eine funktionierende Fahrradbeleuchtung und Speichenreflektoren können die Sichtbarkeit maßgeblich verbessern. Der ADAC reicht in seiner Niederlassung in Potsdam-Babelsberg, Fritz-Zubeil-Straße 95 (Mo - Fr: 9 - 17 Uhr), und im Fahrsicherheitszentrum Berlin-Brandenburg in Linthe, Am Kalkberg 6 (Mo - Sa: 8 - 18 Uhr) Reflektor-Material aus.

Von MAZonline