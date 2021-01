Verkehr in Potsdam - Baustellen in Potsdam: Neue Staugefahr am Leipziger Dreieck vor dem Hauptbahnhof

Es gibt wieder Änderungen an der zentralen Großbaustelle am Leipziger Dreieck: Ab Montag ist die Friedrich-Engels-Straße in Richtung Babelsberg gesperrt. Auch auf der Nuthestraße bleibt es eng. Hier der Überblick über die aktuellen Staufallen in Potsdam.