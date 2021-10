Potsdam-Babelsberg

Was passiert das hinter der Gerüstplane am S-Bahnhof Babelsberg? Seit einigen Tagen verdeckt sie den Blick auf die Mauer an der Rudolf-Breitscheid-Straße. Nur etwas buntes schimmert durch.

Wand in S-Bahn-Farben

Was bislang eine graue, wenig ansehnliche Wand war, verziert lediglich mit wenig künstlerischen Graffiti, wird künftig bunt leuchten. Und zwar passend in den S-Bahn-Farben Gelb, Rot und Schwarz.

Glenn Buchholz, Folierer von Strauss & Hillegaart, arbeitet am S-Bahnhof Babelsberg. Quelle: Julius Frick

Dafür sorgt aktuell Folierer Glenn Buchholz von der Firma Strauss und Hillegaart im Auftrag der Deutschen Bahn, zu der die S-Bahn gehört. Die Firma hat ein patentiertes Verfahren, um Wände nicht zur zu gestalten, sondern auch zu schützen vor neuer Verunstaltung.

Lesen Sie auch:

Die Bahn richtet in Kooperation mit der Stadt und dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg derzeit mehrere Bahnhöfe in der Region her. Dies ist Teil des Investitionskonzepts „Starke Schiene“. Das Potsdamer Pilotprojekt als Ganzes stellt sie am Freitag bei einem Termin in Golm vor.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ziel des Gesamtprojektes ist, die Aufenthaltsqualität zu steigern und für mehr Schutz vor Vandalismus zu sorgen. Die Arbeiten in Babelsberg dauern noch bis Jahresende. So viel steht fest: Es gibt noch mehr Motive als nur die S-Bahn-Farben.

Von Alexander Engels