Potsdam

Erster Tipp gleich vorweg: Meiden Sie am Montagmorgen, 11. Oktober, das Leipziger Dreieck. Dort wird die Baustelle verändert – und das sorgt kurzzeitig immer für Verkehrschaos, zeigt die Erfahrung. Diese und weitere Baustellen in der Woche vom 11. bis 17. Oktober 2021:

Leipziger Dreieck

Zum Herbstferienbeginn am Montag wird die Baustelle verlagert und damit auch eine neue Verkehrsführung geschaffen. Um 7 Uhr werden dafür die Ampeln ausgeschaltet. Künftig gibt es in der Heinrich-Mann-Allee nur noch eine Spur in Richtung Lange Brücke. Zudem muss stadtauswärts vor der Leipziger Straße die rechte Fahrspur gesperrt werden.

Die Friedrich-Engels-Straße bleibt vor dem Hauptbahnhof in Richtung Babelsberg gesperrt. Umfahren kann man dies nur über die Heinrich-Mann-Allee oder die Babelsberger Straße.

Friedrich-List-Straße

In den Nächten ist die Friedrich-List-Straße dicht – weil am Brücken-Neubau der L40 (Nuthestraße) umfangreich gewerkelt wird. Die Sperrung dauert vom 11. bis 15. Oktober immer zwischen 22 und 5 Uhr.

Horstweg

Für Tiefbauarbeiten wird der Horstweg zwischen Dieselstraße und Nuthestraße in Richtung Nuthestraße/Heinrich-Mann-Allee gesperrt. Die Umleitung erfolgt über Fritz-Zubeil- und Rudolf-Moos-Straße.

Pappelallee

Ab Dienstag wird die Pappelallee gesperrt, um eine neue Asphaltschicht aufzubringen. Der erste Abschnitt vom 12. bis 17. Oktober reicht von Kirschallee bis August-Bonness-Straße. Der zweite Abschnitt, 17. bis 23. Oktober, zieht sich von Schlegelstraße bis Jägerallee. Die Umleitung führt über Voltaireweg und Bornstedter Straße beziehungsweise Nedlitzer Straße und Amundsenstraße.

Kaiser-Friedrich-Straße

Für Arbeiten an einer Trinkwasserleitung muss die Kaiser-Friedrich-Straße in Höhe Kuhfortdamm in Eiche für den Kfz-Verkehr gesperrt werden. Reiherbergstraße und der Kuhfortdamm sind halbseitig gesperrt. Eine Ampel regelt die Durchfahrt.

Behlertstraße

In der Behlertstraße ist alles wie gehabt: Sie ist für Leitungs- und Straßenbau zwischen Berlinerund Kurfürstenstraße gesperrt. Der Autoverkehr in Richtung Norden muss durch die Hans-Thoma-Straße und in Richtung City über Berliner, Französische und Hebbelstraße. Für Lkws gilt eine weiträumiger Umfahrung über den Luisenplatz. Radfahrer in Richtung Zentrum müssen durch Hans-Thoma- und Gutenbergstraße, in Richtung Norden durch Otto-Nagel und Mangerstraße. Zudem sind Kurfürsten-, Leibl- und Gutenbergstraße Sackgassen.

Nuthestraße (L40)

Für den Neubau der Brücken über die Bahngleise gibt es Einschränkungen. Es ist eng, die Höchstgeschwindigkeit ist herabgesetzt und stadtauswärts steht nur eine Spur zur Verfügung.

Brauhausberg

Für den Ausbau der Straße Brauhausberg müssen die Parkplätze und der westliche Gehweg zwischen Max-Planck-Straße und Brücke Havelblick gesperrt werden. Eine Fußgängerampel ermöglicht das Queren der Straße.

Rudolf-Breitscheid-Straße

Weil Regen- und Schmutzwasserkanäle in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Babelsberg neu verlegt werden, gibt es Sperrungen in mehreren Abschnitten. Aktuell ist die Kreuzung mit Paul-Neumann-, Benz- und Stahnsdorfer Straße gesperrt. Unter der Bahnbrücke ist für Fahrzeuge kein Durchkommen. Umfahrung über August-Bebel- oder Karl-Liebknecht-Straße.

Berliner Straße

An der Kreuzung von Berliner Straße mit Otto-Nagel-Straße und Schiffbauergasse wird die Ampel modernisiert. Dafür wird sie am Dienstag und Mittwoch abgeschaltet.

Leipziger Straße

Zum Straßen- und Leitungsbau ist die Leipziger Straße zwischen Speicherstadt und Leipziger Dreieck weiter gesperrt. Der Verkehr wird über den Brauhausberg umgeleitet – Staugefahr! Das „blu“-Parkhaus ist vom Leipziger Dreieck aus erreichbar. Anwohner der Speicherstadt müssen von Süden aus ins Viertel fahren.

Steinstraße

Für die abschließenden Straßenbauarbeiten ist eine Sperrung der Steinstraße für den Kfz-Verkehr zwischen In der Aue und An der Parforceheide in beiden Richtungen notwendig. Der Verkehr in Richtung Großbeerenstraße wird über die Mendelsohn-Bartholdy-Straße und Hubertusdamm umgeleitet.

Eisenbahnbrücke Werder - Potsdam

Bis mindestens zum Ferienende am 24. Oktober 2021 ist die Brücke über den Zernsee zwischen Werder und Potsdam noch gesperrt. Kein Durchkommen für Fußgänger oder Radfahrer. Umfahrung nur über die Baumgartenbrücke.

Am Neuen Garten

Für den Bau von Leitplatten für Sehbehinderte an der Ampel am Treffpunkt Freizeit wird der Gehweg gesperrt. Für die Arbeiten wird eine mobile Fußgängerampel aufgebaut.

Drewitzer Straße

Für die Verlegung einer Gasleitung muss die Drewitzer Straße zwischen Am Fenn und Am Stadtrand für den Kfz-Verkehr gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt über die Heinrich-Mann-Allee.

Heinrich-Mann-Allee

Vor dem ehemaligen Tramdepot ist der Geh-/Radweg gesperrt. Für Fußgänger und Radfahrer wird daher eine Fahrspur gesperrt.

Straße des Friedens

Für Straßenbauarbeiten muss die Straße des Friedens in Satzkorn zwischen Tulpenweg und Rosenweg für den Verkehr gesperrt werden.

Hügelweg

Für Straßenbauarbeiten wird der Hügelweg halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird als Einbahnstraße in Richtung Rückertstraße geführt. Die Gegenrichtung wird umgeleitet.

Georg-Hermann-Allee

Für die Erschließung der neuen Baufelder wird die Georg-Hermann-Allee an mehreren Stellen zwischen Esplanade und Erich-Arendt-Straße in beiden Richtungen voll gesperrt.

