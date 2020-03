Potsdam

Für Kurzstrecken ist das Fahrrad das optimale Verkehrsmittel; als Pedelec sogar für eine Distanz bis 15 Kilometer. Deshalb werben der Verkehrsclub VCD und der ADFC in Brandenburg mit einer Aktionswoche für den Umstieg aufs Rad.

Sichere und attraktive Radwege gefordert

Sie wollen mehr Menschen dazu bewegen, Alltagswege auf dem Drahtesel zurückzulegen. Dafür fordern sie aber sichere und attraktive Radwege, um den Menschen die Unsicherheit und die Angst im Straßenverkehr zu nehmen.

Die Verbände haben die Volksinitiative „ Verkehrswende-Brandenburg jetzt!“ gestartet. Vom 15. bis 22. März veranstalten sie zahlreiche Aktionen in ganz Brandenburg und sammeln Unterschriften. Auftakt ist am Montag in Potsdam.

Plakataktion, Sicherheitsabstand und Leihfahrrad-Station

Am 16. März von 15 bis 17 Uhr ist eine Plakataktion für bessere Radwege auf der Langen Brücke in der Potsdamer Innenstadt geplant. Am Tag darauf um 11 Uhr wird die neue Ausleihstation für die Lastenrad-Flotte in Potsdam mit dem Lastentrike PKW (Pedalkraftwagen) eröffnet. Sie befinden sich am Haus der Natur, Lindestraße 34.

Lesen Sie auch:

>>> Potsdams vierte Fahrradstraße eröffnet

>>> Fahrrad im Monatsabo: Swapfiets startet in Potsdam

>>> Ein Jahr Fridays for Future Potsdam: „Uns geht es zu langsam voran“

Zur Fahrraddemo unter dem Motto „Gib mir 1,5 m – sicherer Abstand für Radfahrer*innen“ rufen die Radfahr-Verbände am Donnerstag auf. Sie startet um 8 Uhr vor der ADFC-Geschäftsstelle in der Gutenbergstraße und endet gegen 12 Uhr auf dem Bassinplatz. Dort ist auch eine Unterschriftensammelaktion geplant.

Bundesweite Aktionstag „Kidical-Mass“

Am 21. März um 11 Uhr beteiligen sich die Verbände an den bundesweiten Aktionstagen „Kidical-Mass“, um für eine kinderfreundliche Verkehrspolitik zu werben. Treffpunkt ist am Alten Markt. Die gleiche Aktion findet am Sonntag um 12 Uhr auf dem Dorfplatz in Stahnsdorf statt.

Bereits am 15. März wird ein Fahrrad-Check mit Reparaturhilfe und Codierung in Michendorf angeboten. Er findet von 14 bis 17 Uhr statt.

Weitere Termine auf der Internetseite der Volksinitiative „ Verkehrswende-Brandenburg jetzt!“.

Von MAZonline