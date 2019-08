Potsdam

Die Breite Straße ist jetzt breiter, doch gebaut wird fleißig weiter, könnte man die positive und die negative Nachricht zum Ferienende in einen Vers fassen. In der Breiten Straße, wo Autofahrer in den vergangenen Wochen viele Nerven lassen mussten, stehen seit dem Wochenende wieder zwei von drei Fahrspuren in Richtung Zeppelinstraße zur Verfügung. Damit sind die Zeiten wohl vorbei, da man von der Langen Brücke bis zur Zeppelinstraße eine Stunde brauchte; fast könnte man aufatmen. Doch die rechte Fahrspur bleibt für weitere Arbeiten im Seitenbereich gesperrt, was den Verkehr noch nicht wirklich flüssig werden lässt. Es besteht also weiter Staugefahr auf der Breiten Straße!

Und das Leipziger Dreieck bleibt Staufalle Nr 1. Wegen Leitungs-, Gleis- und Straßenbauarbeiten steht in der Friedrich-Engels-Straße nur jeweils eine Spur zur Verfügung. In der Heinrich-Mann-Allee ist ebenfalls eine Fahrspur in Richtung Lange Brücke gesperrt. Also: Staugefahr in der Friedrich-Engels-Straße!

Überrascht sind immer noch viele Autofahrer, die dem Nadelör Leipziger Dreieck entgehen wollen und auf der Langen Brücke am Hauptbahnhof vorbei die Friedrich-List-Straße nehmen, um auf die Nutheschnellstraße zu kommen. Die Auffahrt der List- auf die Nuthestraße aber ist zu! Alles quält sich dann durch Babelsberg. Eine Umleitung ist über Rudolf-Breitscheid-Straße, Karl-Liebknecht-Straße, Großbeerenstraße, Horstweg ausgewiesen.

Aufgrund der Einschränkungen in der Friedrich-Engels-Straße sollte man alternativ über Heinrich-Mann-Allee und Horstweg fahren, empfehlen die Verkehrsplaner der Stadt. Das bringt ein wenig weniger Stress.

Für die Verlegung einer Fernwärmeleitung ist die Babelsberger Straße zwischen Kreisverkehr und Friedrich-List-Straße halbseitig gesperrt und als Einbahnstraße in Richtung Kreisverkehr ausgewiesen. Die Fahrtrichtung zur Friedrich-List-Straße wird über Humboldtring und Lotte-Pulewka-Straße ausgewiesen.

Eng bleibt es auch auf der Berliner Straße. Zur Verlegung von Leitungen sind zwei der drei Fahrspuren vor der Kreuzung Behlertstraße stadteinwärts gesperrt. Die Fahrspur mit Tram-Gleis bleibt nutzbar.

Aufgrund eines Hausneubaus ist die Französische Straße zwischen Posthofstraße und Am Kanal halbseitig gesperrt. Es ist eine Einbahnstraße in Richtung Am Kanal ausgewiesen.

Vorsicht auch an der vielbefahrenen Kreuzung Zeppelinstraße/Kastanienallee! Für die Sanierung der Straßenbahn-Weiche und der Gleise im Kreuzungsbereich ist die Einfahrt in die Kastanienallee voll gesperrt.

Für Straßenbauarbeiten ist die Straße An der Alten Zauche und die Drewitzer Straße halbseitig gesperrt und als Einbahnstraße in Richtung Heinrich-Mann-Allee ausgewiesen

Die Drewitzer Straße ist zwischen Am Buchhorst und Möbelhof halbseitig gesperrt und eine Einbahnstraße in stadteinwärtiger Richtung eingerichtet, informierte die Stadtverwaltung zum Start der ersten Woche nach den Ferien. Die stadtauswärtige Fahrtrichtung wird über Handelshof im Industriegebiet Drewitz umgeleitet.

Die Benzstraße in Babelsberg ist zwischen Kopernikus- und Anhaltstraße für Leitungsbauarbeiten voll gesperrt. Radfahrer können aber weiterhin die Benzstraße nutzen.

Für Sanierungsarbeiten eines Hauses ist eine Fahrspur der Karl-Liebknecht-Straße an der Kreuzung Rudolf-Breitscheid-Straße gesperrt. Es steht in jede Fahrtrichtung nur noch eine Fahrspur zur Verfügung.

Alle aktuellen Informationen zum Verkehrsgeschehen in Potsdam findet man auch im Internet unter www.mobil-potsdam.de.

Von Rainer Schüler