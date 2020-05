Auf diesen Straßen in Potsdam könnte bald Tempo 30 gelten

Potsdam

Gleich drei Tempo 30-Limits wurden für Potsdam im Mobilitätsausschuss diskutiert. Zur Diskussion standen die Drewitzer Straße, die Karl-Liebknecht-Straße und die Pappelallee. Besonders Lastwagen sollen laut der Antragsteller aus verschiedenen Fraktionen langsamer fahren, um die Lärmstörungen für Anwohner zu reduzieren.

Auf Antrag der SPD hat der Ausschuss fast einstimmig zur Prüfung eines Tempo-Limits in der Drewitzer Straße gestimmt. Dort hätte laut Antrag der Straßenverkehr und insbesondere der Lkw-Verkehr zugenommen, worunter die Anwohner leiden würden. Auch der Blitzer, der stadteinwärts die Höchstgeschwindigkeit von 50 Kilometern die Stunde kontrollieren soll, „scheint seit längerem außer Betrieb zu sein“. Deswegen soll zwischen den Einmündungen zur Friedrich-Wolf-Straße und zur Erich-Weinert-Straße auf der Drewitzer Straße gesetzlich langsamer gefahren werden. Die Stadt Potsdam soll nun den rechtlichen Rahmen für ein Tempo 30 prüfen.

Auch das Tempo-Limit in der Pappelallee wurde von der SPD angeregt. Auch hier geht es vor allem um Lärmstörungen, die durch „Schwerlastwagen“ zwischen der Ruinenbergstraße und Jägerallee Anwohner inbesondere bei Nacht stören würden. In dem Antrag für die SPD an, dass auch die umliegenden Straßen wie der Reiterweg, die Alleestraße und Am Neuen Garten bereits Tempo 30 haben. Mit dem Antrag soll auch geprüft werden, wie Potsdam als „Abkürzung zwischen der Bundesautobahn 10 und der A 115, für Schwerlastverkehre unattraktiv gestaltet werden kann“.

Die Straßenverkehrsbehörde hat den Stadtverordneten mitgeteilt, dass „nur aus Gründen des Lärmschutzes eine Ermächtigungsgrundlage für die Anordnung von geschwindigkeitsreduzierenden Maßnahmen existiert“. Die Verkehssicherheit und Luftreinhaltung würden keine Probleme machen. Deswegen der Vorschlag der Behörde: Tempo 30 auf der Pappelallee zwischen 22 und 6 Uhr für Lastwagen. Ob das umgesetzte wird, muss der Mobilitätsausschuss noch beraten und dann die Stadtverordnetenversammlung beschließen. Der Weg zur Beschränkung ist zumindest frei.

Das Tempo-Limit auf der Karl-Liebknecht-Straße wurde von der FDP angeregt. Dort gilt zwar schon auf dem längsten Teil der Straße Tempo 30, das reicht den Freien Demokraten allerdings nicht aus. „Im nördlichen Teil der Straße im Bereich des Karl-Liebknecht-Stadions gibt es allerdings noch keine besonders ausgewiesene Geschwindigkeitsbeschränkung“, heißt es in der Begründung des Antrages. Das Stadion würde nicht nur von Erwachsenen genutzt, sondern auch von Kindern, die zum Beispiel zum Training gehen würden.

Das sieht die Stadt anders: Die Stadtverwaltung hat in Zusammenarbeit mit der Polizei eine Gefahrenstellenanalyse durchgeführt, bei der keine großen Gefahren- oder Unfallstellen am Stadion aufgefallen sind. Die Verkehrsabläufe seien „sicher und konfliktfrei bei derzeitiger Verkehrsorganisation zu bewältigen“, heißt es. Deswegen seien dort „keine weiteren Verkehrsbeschränkungen anordnungsfähig. Sie erweisen sich als derzeit unzulässig“, heißt es weiter in dem Bericht an die Stadtverordnetenversammlung. Dort scheint es vorerst kein Tempo 30-Limit zu geben.

Von Jan Russezki