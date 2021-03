Potsdam

Es geht voran an der Baustelle der Nuthestraße (L 40) – sogar schneller als geplant. Bereits an diesem Donnerstag, dem 18. März, wird die Sperrung der Auffahrt von der Friedrich-List-Straße in Richtung Teltow aufgehoben.

Die Rampe hinauf auf die Hochstraßenbrücke erhält einen neuen Fahrbahnbelag. Gleichzeitig wird die Straßenentwässerung saniert. Der Bauablauf für diese Arbeiten wurde optimiert, sodass die Sperrung der Auffahrt nicht wie geplant bis zum 25. März dauert, sondern eine Woche verkürzt werden kann, teilt der Landesbetrieb Straßenwesen mit.

Damit entfällt auch die stauträchtige Umleitung über die Friedrich-List-Straße, die Breitscheidstraße, die Karl-Liebknecht-Straße, den Lutherplatz und die Großbeerenstraße zur Auffahrt Horstweg. Auch die Empfehlung zur Umfahrung über die Lange Brücke, die Heinrich-Mann-Allee oder den Horstweg gilt nicht mehr.

Von MAZonline