Gute Nachrichten vom Leipziger Dreieck – ansonsten bleibt es bei den bekannten Baustellen im Potsdamer Stadtgebiet:

Leipziger Dreieck

Die Friedrich-Engels-Straße vor dem Hauptbahnhof ist wieder komplett frei. Auf der nördlichen Spur geht es in in Richtung Leipziger Dreieck und auf der südlichen Spur in Richtung Babelsberg.

In Richtung Michendorf gilt: Stadtauswärts geht es über den Brauhausberg, stadteinwärts über die Leipziger Straße. Beide Straßen sind wegen Bauarbeiten Einbahnstraßen. Fußgänger und Radfahrer kommen in beide Richtungen durch.

Auf der Heinrich-Mann-Allee wird es nur stadtauswärts am Leipziger Dreieck eng. Dort steht nur je eine Spur in Richtung Rehbrücke und in Richtung Brauhausberg zur Verfügung.

Behlertstraße

Sie ist zwischen Berliner Straße und Kurfürstenstraße dicht. Autofahrer in Richtung Norden werden über die Hans-Thoma-Straße geführt. Wer in die City will muss über Französische und Hebbelstraße. Für Lkws ist eine weiträumige Umfahrung über Berliner Straße, Am Kanal, Yorckstraße, Breite Straße über die B2 ausgeschildert.

Eisenbahnbrücke Werder-Potsdam: Die Fuß- und Rad-Brücke bleibt gesperrt, weil sie umgebaut wird. Von Werder kommend ist der Weg ab Adolf-Damaschke-Straße am Parkhaus gesperrt; aus Richtung Golm ist der Zugang ab der Werft am Galliner Damm nicht begehbar.

Nuthestraße (L40)

Stadtauswärts steht über die Bahngleise nur eine Spur zur Verfügung und auf der Friedrich-Engels-Straße steht unter der Brücke nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Kompliziert wird es zwischen 15. und 17. Februar. Dann ist die Abfahrtsrampe von der Schnellstraße zur Friedrich-List-Straße gesperrt. Dort stehen Betonpumpen, um die neue Brückenfahrbahn zu betonieren.

Paul-Neumann-Straße

Weil das Regenwasser- und Schmutzwassersystem neu gebaut wird, ist die Kreuzung Paul-Neumann-Straße/Benzstraße/Stahnsdorfer Straße und der Bereich unter der Bahnbrücke weiter gesperrt.

Ketziner Straße

Für den Bau eines Radweges und Straßenbauarbeiten ist eine halbseitige Sperrung der Ketziner Straße und Fahrländer Chaussee in Höhe Königsweg notwendig. Eine Ampel regelt den Verkehr – es kann zu längeren Wartezeiten kommen (mehr als drei Minuten).

Hügelweg

Er ist für Straßenbauarbeiten halbseitig gesperrt werden. Der Verkehr fließt nur in Richtung Rückertstraße. Die Gegenrichtung wird umgeleitet.

