Potsdam

Eine neue Staufalle in der Friedrichs-Engels-Straße, Umleitungen durch Potsdam – auch in der Woche ab dem 8. März droht in der Stadt Stau. Wo gebaut wird und welche Einschränkungen Sie erwarten – ein Überblick für die Woche.

Umbau Leipziger Dreieck: Friedrich-Engels-Straße

Für Gleisbauarbeiten ist die Friedrich-Engels-Straße vom Leipziger Dreieck kommend weiterhin in Fahrrichtung Babelsberg in Höhe Hauptbahnhof für den Auto-Verkehr gesperrt. Eine Umleitung wird ausgeschildert. In der Heinrich-Mann-Allee stehen weiterhin zwei Fahrspuren zur Verfügung.

Achtung weiterhiniIm unmittelbaren Bereich des südlichen Einganges des Hauptbahnhofs zu den Bus- und Straßenbahnhaltestellen. Dort finden Arbeiten am Gleis statt, die Fußgängerampel ist verschoben worden.

Der Verbindungsweg zwischen Heinrich-Mann-Allee/Brauhausberg und Friedrich-Engels-Straße parallel zum Straßenbahngleis bleibt aufgrund von Arbeiten an einer Fernwärmeleitung gesperrt. Die Umleitung über das Leipziger Dreieck.

L40 Auffahrt Fr.-List-Straße Richtung Teltow

Die Auffahrt Friedrich-List-Straße Richtung Teltow muss wegen Straßenbauarbeiten gesperrt werden –und zwar in in der Zeit vom 11. bis zum 25. März. Eine Umleitung wird über die Rudolf-Breitscheid-Straße, Karl-Liebknecht-Straße und Großbeerenstraße und Horstweg ausgeschildert. Die Stadt warnt: Staugefahr auf der Umleitungsstrecke!

L40

Für den Neubau der Hochstraßenbrücken ist die L40 in beiden Fahrtrichtungen auf jeweils eine Fahrspur reduziert. Staugefahr stadteinwärts. Die Abfahrt zur Friedrich-List-Straße stadtauswärts ist voll gesperrt. Eine Umleitung ist ausgewiesen.

Friedrich-Engels-Straße

Zum Abriss und zur Herstellung der Hochstraßenbrücke wird die Friedrich-Engels-Straße unter der Brücke der Schnellstraße L40 auf eine Fahrspur verengt. Eine Ampel wird den Verkehr regeln.

Leipziger Straße

Zum Straßen- und Leitungsbau ist die Leipziger Straße zwischen Speicherstadt und Leipziger Dreieck voll gesperrt. Der Verkehr wird über den Brauhausberg umgeleitet. Wegen Stsugefahr empfiehlt die Stadt eine weiträumige Umfahrung.

Die Verkehrsführung für Radfahrer in der Leipziger Straße wird aufgrund des Baufortschrittes angepasst. Der als Gehweg ausgewiesene Abschnitt wird verkürzt. Die Umleitung für Radfahrer wird über die südliche Speicherstadt (Friedrich-Wilhelm-Boelcke-Straße, Am Speicher, Altstadtblick) ausgeschildert.

Kaiser-Friedrich-Straße

Für eine Kabelverlegung ist die Kaiser Friedrich Straße zwischen Ecksteinweg und Amundsenstraße in mehreren Abschnitten punktuell halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird unter Beachtung des Gegenverkehrs an der Baumaßnahme vorbeigeführt.

Potsdamer Chaussee – Groß Glienicke

Für den Neubau der Haltestellen Theodor-Fontane-Straße wird es tagsüber zu halbseitigen Einschränkungen auf der Potsdamer Chaussee kommen. Die Haltestellen wurden verlegt.

Puschkinallee

Wegen der Sanierung der Fahrbahn im Gleisbereich muss die Puschkinallee zwischen Nr. 4 und Beyerstraße voll gesperrt werden.

L20 Ortsdurchfahr Seeburg

Für Straßen- und Leitungsbauarbeiten muss die Ortsdurchfahrt Seeburg (L20) für den Verkehr gesperrt werden. Großräumige Umleitungsstrecken über die Bundesstraßen 2, 5 und 273 sowie die A10 und die Landesstraße 92 sind in beiden Richtungen mit den Zielen Falkensee bzw. Potsdam ausgeschildert.

