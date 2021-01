Potsdam

Der Fahrradverleih in Potsdam und Umland läuft trotz Corona-Pandemie mit hervorragenden Zahlen weiter. „Obwohl es wegen der vielen Einschränkungen weniger Anlässe gibt die Mietfahrräder zu nutzen, verzeichnen wir derzeit genauso viele Fahrten wie im Vergleichszeitraum 2019“, teilte der Anbieter Nextbike über das Jahresende 2020 mit.

In der Regel ist die Winterzeit nicht unbedingt die Hauptsaison der Fahrradfahrenden. Doch durch die Corona-bedingten Einschränkungen ist gerade Bike-Sharing als individueller Part der öffentlichen Mobilität besonders gefragt, wie die Zahlen in Potsdam zeigen. Hier sind mittlerweile rund 400 Leihräder täglich unterwegs.

Anzeige

Neun weitere Stationen errichtet

Mittlerweile sind mehr als 40 Stationen im Rahmen von Potsdam-Rad über das Stadtgebiet und darüber hinaus verteilt. Nextbike kooperiert hierbei mit der Stadt Potsdam und dem Verkehrsbetrieb (Vip). Die Idee dahinter: Die Räder können an einer Station geliehen und an einer beliebigen anderen Station wieder abgegeben werden.

Mittlerweile sind mehr als 40 Stationen im Rahmen von „Potsdam-Rad“ über das Stadtgebiet und darüber hinaus verteilt. Quelle: Johanna Apel

„Wegen der guten Nachfrage sind in diesem Jahr noch weitere Räder an neun Stationen hinzugekommen“, teilte Mareike Rauchhaus von der Firma Nextbike auf MAZ-Nachfrage mit. Über die Höhe der aktuellen Ausleih-Rate in Potsdam machte sie jedoch keine Angaben. Im März, April und Mai sei sie bedeutend geringer gewesen, aber Juni hätte sie sich wieder stabilisiert.

Nutzerzahlen haben sich verdoppelt

Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnete Nextbike deutschlandweit einen Zuwachs von rund 50 Prozent der Nutzerzahlen. „Die Gründe liegen meiner Einschätzung nach klar auf der Hand: Beim Fahrradfahren ist Social Distancing mühelos möglich, zugleich stärkt Bewegung an der frischen Luft bekanntermaßen das Immunsystem“, sagt Geschäftsführer Leonhard von Harrach.

Lesen Sie auch: Der Mann, der Potsdam mit Leihfahrrädern versorgt

Wie beim ersten Lockdown bietet das Leipziger Unternehmen in allen Städten nach wie vor seinen Service in vollem Umfang an. Überall, wo es möglich ist, wurden zusätzlich Verleihstationen an Krankenhäusern eingerichtet. Mittlerweile gibt es Nextbike in mehr als 80 deutschen Städte mit dem öffentlichen Fahrradverleihsystem.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Neue Corona-Flat im Angebot

Leonhard von Harrach: „Auch wenn das öffentliche Leben wieder heruntergefahren wurde, gibt es viele Menschen, die unterwegs sein müssen. Denen bieten wir unseren nachhaltigen Service verlässlich zu einem Sondertarif an. Ab sofort können Nutzer die Beat-Corona-Flat buchen und haben die nächsten drei Monate für nur 15 Euro alle 60-Minuten-Fahrten inklusive.“

Die „Nextbike“-Serviceteams würden regelmäßig alle Mietfahrräder auf ihre Funktionstüchtigkeit testen und dabei ein besonderes Augenmerk auf die Reinigung und Desinfektion der Oberflächen legen. Quelle: Johanna Apel

Die Nextbike-Serviceteams würden regelmäßig alle Mietfahrräder auf ihre Funktionstüchtigkeit testen und dabei ein besonderes Augenmerk auf die Reinigung und Desinfektion der Oberflächen – wie Lenkergriffe und Sattelspanner - legen. Die Leihfahrräder können nach einer kostenlosen Registrierung am einfachsten per Smartphone-App geliehen werden. Der Basistarif kostet einen Euro pro 30 Minuten, maximal neun Euro am Tag.

Von Marcus J. Pfeiffer