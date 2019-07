Potsdam

Die Breite Straße bleibt auch noch nach Schulbeginn eine Stau-Falle – bis voraussichtlich 16. August wird es wegen der Fahrbahnerneuerung weiterhin Einschränkungen für die Autofahrer in Richtung Zeppelinstraße geben. Ursprünglich war der Abschluss der Arbeiten, die seit 20. Juni laufen, für den Schulstart avisiert. Dann hätte der Verkehr wieder auf drei Spuren fließen sollen. Nun soll ab kommenden Montag die bislang auf eine Fahrspur verengte Straße vor dem Marktcenter auf zwei Spuren erweitert werden.

Grund für die Verzögerung ist laut Rathaussprecherin Christine Homann, dass die Baufirmen nun mit größerem Gerät anrücken werden – dennoch soll eine sichere Verkehrsführung für die Autofahrer gewährleistet bleiben. Noch bis Mittwochvormittag hatte die Verwaltung eigentlich geplant, ab Montag auf der Breiten Straße wieder die alte Dreispurigkeit herstellen zu können – allerdings mit temporär verschmälerten Spuren. Bei einem Vor-Ort-Termin hatte man sich dann aber kurzfristig aus Sicherheitsgründen umentschieden.

Auch in Babelsberg müssen Autofahrer nach den Ferien weiterhin mit Stau rechnen. Die Auffahrt von der Friedrich-List-Straße zur Nutheschnellstraße (L 40) ist nicht wie geplant zum Ende der Ferien wieder frei, sondern bleibt bis voraussichtlich Ende August gesperrt. Der Verkehr wird weiterhin umgeleitet über die Rudolf-Breitscheid-Straße, die Karl-Liebknecht-Straße, die Großbeerenstraße und den Horstweg.

Grund für die Verzögerungen sind laut Stadtpressestelle Schäden in unerwartetem Ausmaß. Zunächst sei bei der Erneuerung der Brückendichtung für die Abfahrt alles planmäßig gelaufen, informiert die Stadt in einer Pressemitteilung. „Doch nach der Freilegung der Brückenabdichtung der Auffahrtsrampe wurden in dem Bereich Schäden vorgefunden, die größer waren als erwartet, sodass nun die komplette Abdichtung im Fahrbahnbereich erneuert werden muss“, heißt es in der Mitteilung.

Von Anna Sprockhoff