Verkehr in Potsdam: Buslinien 605 und 606 im März mit vielen Einschränkungen

Potsdam West

Anwohner und Pendler müssen sich im März in Potsdam West auf Einschränkungen im Busverkehr einstellen. Wie der Potsdamer Verkehrsbetrieb Vip am Freitag mitteilt, sind die viel genutzten Buslinien 605 und 606 betroffen. Der Grund sind Tiefbauarbeiten in der Geschwiter-Scholl-Straße.

Der Mitteilung zufolge müssen zwischen dem 7. und dem 18. März mehrere Haltestellen zwischen dem Bahnhof Park Sanssouci und Schillerplatz/Schafgraben verlegt werden. Betroffen ist nur die Tour in Richtung Potsdam, wer dagegen in Richtung Golm fährt, hat keine Probleme zu befürchten.

Die konkreten Änderungen in Richtung Hauptbahnhof:

► Bhf. Park Sanssouci in der Geschwister-Scholl-Straße wird nicht bedient, ► Schloss Charlottenhof in der Geschwister-Scholl-Straße vor der Einmündung Kastanienallee wird nicht bedient, ► Werderscher Damm/Forststr. wird bei Bedarf zusätzlich bedient, ► Schlüterstr/Forststr. wird bei Bedarf zusätzlich bedient, ► Im Bogen/Forststr. wird bei Bedarf zusätzlich bedient, ► Sonnenlandstr. wird bei Bedarf zusätzlich bedient, ► Luftschiffhafen wird bei Bedarf zusätzlich bedient, −► Im Bogen/Zeppelinstr. wird bei Bedarf zusätzlich bedient, ►Kastanienallee/Zeppelinstr. wird verlegt zur Haltestelle der Linie N14 in der Zeppelinstraße.

Von MAZonline/krf