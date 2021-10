Waldstadt

Leitung verlegt. Baustelle fertig. Straßensperrung aufgehoben. In der Drewitzer Straße gilt wieder freie Fahrt zwischen Am Fenn und Am Stadtrand – auch wenn das Verkehrsinfo-System der Stadt weiterhin eine Sperrung der Straße mitsamt Umleitung anzeigt und die Stadt selbst es in ihrem Baustellen-Report schrieb. Und zwar bis zum 20. November!

MAZ geht Leserhinweis nach

Auf einen Leserhinweis fragte die MAZ deshalb nach. „Die Bauarbeiten konnten früher als geplant fertiggestellt werden“, teilt Stadtsprecher Markus Klier mit. Zwar wird eine Baustelle mit Sperrung noch bis zum 20. November online angezeigt, aber Klier versichert: „In Zusammenhang mit diesem Bauvorhaben sind keine weiteren Sperrungen zu erwarten.“

Anfang der Woche hatte es die letzten Arbeiten in der Drewitzer Straße gegeben. Die Stadtwerketochter Energie und Wasser Potsdam (EWP) hatte dort eine neue Gasleitung verlegen lassen und im Anschluss erneuerte man in Kooperation mit der Stadt die Fahrbahn auf ganzer Breite.

Letzter Bauabschnitt in der Drewitzer Straße

Laut EWP ersetzt die neue Gasleitung eine alte DDR-Stahlleitung. Während die bisherige Leitung auf der Südwest-Seite unter Eichen verlief, wurde die neue Leitung unter der Fahrbahn verlegt – wie schon in Bauabschnitten zuvor. „Damit ist die Gasleitung in der Drewitzer Straße komplett erneuert“, berichtet Klier.

