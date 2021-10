Potsdam

Die Sperrung der Friedrich-Engels-Straße am Hauptbahnhof dauert erneut länger als gedacht. Frühestens im November soll die Fahrbahn Richtung Babelsberg wieder geöffnet werden. Grund dafür sind die letzten Arbeiten des Verkehrsbetriebs Potsdam (ViP) an den Fahrleitungen der neuen Tram-Wendeschleife vor dem Hauptbahnhof. Dafür wird das Straßenbahnnetz von Dienstag bis zum 31. Oktober nachts unterbrochen, an den Wochenenden sogar ganztägig.

Restarbeiten dauern bis in den November

„Wenn die Fahrleitungsarbeiten voraussichtlich zum 1. November abgeschlossen sind, beginnt der mehrtägige Probebetrieb für die neuen Gleisanlagen“, erklärt ViP-Sprecher Stefan Klotz. Parallel müssen die Weichensteuerungen der ViP und die Ampeln durch die Landeshauptstadt miteinander koordiniert werden. „Dies bedeutet noch komplexe Aufgaben der Einrichtung und Programmierung“, so Klotz. Auch sind noch nicht alle Asphaltdecken des neuen Gleises fertiggestellt.

Das Schild verrät: Seit 11. Januar ist die Straße gesperrt. Quelle: Julius Frick

Wann Autofahrer wieder von der Langen Brücke und aus der Heinrich-Mann-Allee in die Friedrich-Engels-Straße einfahren können, ist noch offen. Seit Januar ist die Hauptverkehrsstraße gesperrt. Sie sollte eigentlich schon im Frühjahr wieder geöffnet werden.

Ab Dienstag Schienenersatzverkehr in der Nacht

Die Einschränkungen im Tram-Netz ab Dienstag betreffen die Linien 91, 92, 93, 96 und 99. Die Bahnen werden unter der Woche nur bis 21 Uhr durchfahren. Dann wird das Verkehrsnetz in ein getrenntes Nord- und Südnetz geteilt und ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Werktags wird mit Betriebsbeginn in den Morgenstunden wieder durchgefahren.

Eine Ausnahme bilden die Wochenenden des 23. und 24., sowie des 30. und 31. Oktobers. Dann wird es ab Freitag 21 Uhr bis Betriebsbeginn am Montagmorgen keine durchgehende Verbindung geben. Die Straßenbahnen enden während der jeweiligen Zweiteilung des Verkehrsnetzes am Platz der Einheit (Nordnetz) beziehungsweise im Südnetz an den Haltestelle Eduard-Claudius-Straße/ Heinrich-Mann-Allee.

Zur Überbrückung des zweigeteilten Verkehrsnetzes in Potsdam wird ein Ersatzverkehr zwischen Platz der Einheit und Bahnhof Rehbrücke eingerichtet. Dabei kommt es zu verlängerten Reisezeiten und nicht alle Anschlüsse können wie gewohnt erreicht werden. Es ist zudem zu beachten, dass in den Bussen des Ersatzverkehrs Fahrräder nicht mitgenommen werden dürfen.

Von Peter Degener