Potsdam

Der Fußgänger – eine etwas aus dem Blickfeld geratene Spezies. Denn wer okkupiert fast die gesamte mediale Aufmerksamkeit? Die Autofahrer und die Pedalritter, die sich meist gegenseitig angesichts schwieriger Verkehrsumstände in tiefer gegenseitiger Abneigung verbunden sind. Zwischen den Schlagzeilen über Staus und Luftschadstoff-Grenzwerte, über fehlende Radwege und Verkehrsteilnehmer am Rande des Nervenzusammenbruchs interessiert das Schicksal des Fußgängers meist nur noch am Rande. Dabei geht es gerade um Kinder und Ältere, sie sind die häufigsten Fußgänger. Und auch um gehandicapte Menschen, denn in einer historischen Stadt wie Potsdam kann – trotz ihrer Schönheit – ein Spaziergang durch die wenig behindertenfreundliche Architektur vergangener Zeiten zum Abenteuerparcours geraten.

29 Prozent sind Fußwege

Doch mit dem Schattendasein soll nun Schluss sein. Die Stadtverwaltung wird ein gesamtstädtisches Konzept erarbeiten, das die Situation für Fußgänger in Potsdam verbessert und die Verkehrssicherheit in der Stadt insgesamt erhöht. „Die Verbesserung der Fußwege, attraktive Wegebeziehungen in der Stadt und eine barrierefreie Erreichbarkeit von wichtigen Orten und Einrichtungen haben für mich eine sehr hohe Priorität“, sagte der Baubeigeordnete Bernd Rubelt (parteilos) am Montag.

Statistisch gesehen, werden immerhin 29 Prozent aller Wege ausschließlich zu Fuß zurückgelegt. Dabei sind noch nicht jene Wege mitgezählt, an deren Anfang beziehungsweise Ende auch noch ein kleiner Fußmarsch steht, etwa von der Tramhaltestelle oder dem Parkplatz nach Hause. Wichtig aus Sicht des Rathauses: Das Konzept soll nicht hinter verschlossenen Verwaltungstüren erarbeitet werden, sondern „unter aktiver Beteiligung der Öffentlichkeit“, so Rubelt. Auftakt ist ein Workshop am 24. August im Potsdam-Museum am Alten Markt, der um 16 Uhr startet.

Fußgänger sollen künftig mehr im Fokus stehen. Quelle: Varvara Smirnova

Davor besteht die Möglichkeit, ab 14 Uhr an einem der drei Stadtspaziergänge teilzunehmen. Angeboten wird eine Tour durch die Innenstadt (Treffpunkt an der Bedarfshaltestelle am Platz der Einheit Nord, danach geht es über das Holländische Viertel zum Krankenhaus). Der zweite Weg führt durch Babelsberg (vom Alten Rathaus über die Karl-Liebknecht-Straße zur Haltestelle Alt-Nowawes). Tour Nummer drei geht durch den Schlaatz (von der Haltestelle Magnus-Zeller-Platz zum Bisamkiez).

Konzept noch 2019 fertig

Noch in diesem Jahr soll die interne Bearbeitung des Konzepts abgeschlossen sein, erklärte Norman Niehoff, Bereichsleiter Verkehrsentwicklung, am Montag. Nächstes Jahr soll das Konzept vorgelegt und durch die Stadtverordneten beschlossen werden. Das Konzept wird gemeinsam mit dem Dresdner Planungsbüro SVU erarbeitet. Wie beim Radverkehrskonzept werden die wichtigsten Gehwege im Stadtgebiet in Haupt- und Nebenrouten geteilt. „Entlang der Routen wird ein Fußverkehrsnetz von insgesamt 300 Kilometern Streckenlänge detailliert betrachtet“, sagte SVU-Chef Tobias Schönefelder.

Gut zu Fuß auf Potsdams Wegen – das ist das Ziel. Quelle: Varvara Smirnova

Klar ist, dass an manchen Orten in Potsdam Platz Mangelware ist – und wohl auch bleiben wird. „In einer historisch gewachsenen Stadt ist der Straßenraum nur einmal zu verteilen“, sagte Schönefelder. Auch Rubelt beschreibt den „Nutzungskonflikt“ insbesondere in der zweiten barocken Stadterweiterung, wo die Wege auch von Restaurants und Kneipen genutzt werden – zulasten von Fußgängern und Radlern. Und noch etwas ist dem Beigeordneten ein Dorn im Auge: „Auch mit den Aufstellern sind wir unzufrieden – das müssen wir im rechtlichen Kontext nochmal angehen“, sagte Rubelt.

Von Ildiko Röd